20 años de gran publicidad: esta empresa sigue dominando los espacios físicos en América Latina

A pesar de que las personas pasan cada vez más horas frente a sus celulares o computadores y que gran parte de la publicidad se consume a través de estos dispositivos, los espacios físicos siguen siendo fundamentales para que miles de empresas conecten con sus audiencias en el momento y lugar adecuados.

Bajo este contexto, Enmedio se ha consolidado como una de las compañías líderes en América Latina en el segmento de señalización digital, retail media y soluciones de Digital Out-Of-Home, con una operación que supera las 14.000 pantallas digitales en más de 4.200 puntos y presencia en varios de los países más grandes de la región, entre los que se encuentran Colombia, México, Ecuador, Perú y Chile.

Concebido en 2006 como un emprendimiento visionario, Enmedio ha logrado convertirse en uno de los referentes regionales en soluciones integrales de digital signage. Foto: Enmedio - API

Trabajando de la mano con algunas de las marcas más importantes de la región, la empresa ha logrado integrar creatividad, innovación y excelencia operativa para llevar experiencias visuales de alto impacto a espacios como supermercados, farmacias, centros comerciales, entornos outdoor, edificios corporativos, gimnasios, restaurantes, estaciones de servicio y entidades financieras.

“Enmedio ha contribuido a moldear el futuro de la comunicación digital en entornos físicos, impulsando avances en retail media, gestión inteligente de contenidos, innovación en pantallas LED de gran formato y experiencias inmersivas para consumidores”, explicó Sebastián Obregón, cofundador y CEO de la compañía, quien agregó que los resultados logrados hasta el momento “nos llenan de orgullo,pero nos emociona aún más lo que viene, mientras seguimos liderando la próxima era de la señalización digital impulsada por datos, creatividad e inteligencia artificial”.

Es importante mencionar que el éxito de la compañía, como señalan sus fundadores, ha estado marcado por su compromiso constante con el servicio, la innovación y la evolución permanente, valores que han convertido a la empresa en un socio estratégico para algunas de las marcas más exigentes del mercado.

20 años de operación

Concebido en 2006 como un emprendimiento visionario, Enmedio ha logrado convertirse en uno de los referentes regionales en soluciones integrales de digital signage. “Este aniversario es mucho más que una celebración del tiempo, es un reconocimiento a las personas, clientes y aliados que han creído en nuestra visión desde el primer día”, afirmó Obregón.

Así mismo Daniel Peláez, cofundador y CFO de Enmedio, destacó la solidez del crecimiento alcanzado, pues han logrado construir “una compañía con bases financieras y operativas muy fuertes, capaz de escalar con disciplina, innovación y un equipo excepcional. Hoy celebramos no solo lo logrado, sino el enorme potencial que tenemos para seguir expandiéndonos en América Latina y consolidar a Enmedio como un referente global en digital signage”, precisó.

De cara al futuro, el ejecutivo indicó que, al entrar en su tercera década, Enmedio se enfocará en acelerar la adopción de inteligencia artificial, expandir sus capacidades de retail media y continuar ofreciendo experiencias digitales de clase mundial que eleven el journey del cliente en toda la región.

*Contenido elaborado con el apoyo de Enmedio.