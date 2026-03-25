¿Qué tan seguras son las aplicaciones digitales de movilidad?

DiDi, la aplicación de intermediación tecnológica que conecta a usuarios arrendadores con usuarios arrendatarios, ha construido un sistema que integra innovación, inteligencia artificial y pedagogía. Actualmente, el 99,99 % de las solicitudes de arrendamiento gestionadas a través de la app finalizan sin incidentes de seguridad reportados, como resultado de un enfoque que articula herramientas tecnológicas, procesos de verificación y estrategias de prevención.

Más que funciones aisladas, se trata de un sistema articulado, diseñado para acompañar a quienes usan la aplicación antes, durante y después de cada solicitud de arrendamiento.

“En DiDi entendemos la tecnología como una herramienta al servicio de las personas y de las ciudades”, explicó Pablo Lamuraglia, director de Seguridad para DiDi América Latina. El ecosistema también incluye canales como el portal LERT, diseñado para facilitar la colaboración con autoridades y atender de forma oportuna posibles incidentes.

Uno de los pilares clave es la verificación. Antes de conectarse, los usuarios arrendadores y repartidores deben completar procesos documentales que incluyen licencia de conducción, validación del vehículo y SOAT vigente. Este esquema aplica a opciones como DiDi Express, DiDi Pon Tu Precio, DiDi Moto, DiDi Entrega y DiDi Food.

A esto se suma un componente pedagógico. DiDi pone a disposición una Guía de Seguridad Vial en la app para promover el autocuidado y la prevención en la vía. Este enfoque se complementa con cursos desarrollados junto a la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad de Bogotá, así como con iniciativas sectoriales como la campaña “El destino es volver”, impulsada por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.

La tecnología también juega un rol central. A través de inteligencia artificial, se analizan patrones de comportamiento para anticipar riesgos y activar medidas preventivas. Estas capacidades se complementan con funciones dentro de la app como grabación de audio (ITR), verificación de identidad, números telefónicos anónimos, botón de emergencia y monitoreo en tiempo real.

DiDi tiene funciones dentro de la app como grabación de audio (ITR), verificación de identidad, números telefónicos anónimos, botón de emergencia y monitoreo en tiempo real. Foto: DiDi

Además, herramientas como la restricción de zonas de riesgo, funciones de navegación que fomentan el respeto por los límites de velocidad y DiDi Mujer, que permite a usuarias arrendadoras recibir solicitudes únicamente de usuarias arrendatarias, refuerzan la experiencia de seguridad dentro de la app.

DiDi también promueve una conducción más responsable mediante herramientas como los mapas integrados, que contribuyen al respeto por los límites de velocidad y ayudan a reducir conductas de riesgo durante las solicitudes de arrendamiento, incentivando prácticas seguras en la vía.

Carlos Castellanos, director de Asuntos de Gobierno y Política Pública para DiDi Región Andina, destaca que estas iniciativas responden a la necesidad de construir una movilidad y entornos urbanos más seguros en conjunto con autoridades y otros actores.

Con cada nueva función y estrategia de prevención, DiDi continúa fortaleciendo su apuesta por un ecosistema de movilidad más seguro, accesible e inclusivo, alineado con las necesidades de las ciudades y de quienes se conectan a la aplicación.

*Contenido elaborado con apoyo de DiDi