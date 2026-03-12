Didi lanza descuentos de hasta 30% en viajes durante horas pico

La plataforma de movilidad DiDi anunció una nueva estrategia de descuentos en viajes en Colombia enfocada en reducir el costo del transporte durante las horas de mayor congestión en las ciudades.

La iniciativa, denominada “La Hora DiDi”, busca incentivar el uso de la aplicación en momentos del día en los que la demanda de movilidad suele ser más alta.

La promoción estará disponible hasta el 31 de marzo de 2026 en Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Pereira. Durante ese periodo, los usuarios podrán acceder a descuentos en sus trayectos solicitados a través de la aplicación en franjas horarias que coinciden con los momentos de mayor flujo de desplazamientos diarios.

De acuerdo con la compañía, los beneficios aplicarán de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 10:00 a. m., y entre las 4:00 p. m. y las 7:00 p. m., horarios en los que generalmente se concentran los desplazamientos hacia el trabajo, los centros educativos y el regreso a casa.

Durante estas franjas, los usuarios podrán recibir cupones de descuento que pueden llegar hasta el 30 % del valor del viaje, dependiendo de las condiciones del trayecto y del tipo de servicio solicitado dentro de la aplicación.

Los beneficios se aplicarán en diferentes modalidades disponibles en la plataforma, entre ellas DiDi Express, DiDi Moto y la función “Pon tu Precio”, herramienta que permite a los usuarios proponer el valor que están dispuestos a pagar por el recorrido.

Los cupones se activan automáticamente en la aplicación cuando el viaje se solicita dentro de los horarios establecidos, sin necesidad de ingresar códigos promocionales.

Además, cada usuario podrá utilizar hasta ocho cupones por semana mientras la promoción se encuentre vigente, lo que busca ampliar el acceso a tarifas más económicas para trayectos cotidianos.

El transporte por aplicaciones gana espacio dentro de las alternativas de movilidad urbana. Foto: Getty Images

El lanzamiento de esta iniciativa se produce en un contexto de crecimiento del uso de plataformas digitales de movilidad en el país.

Las aplicaciones de transporte han ganado espacio en las ciudades colombianas como alternativa para desplazamientos urbanos, especialmente en momentos de alta congestión o cuando los usuarios buscan opciones de movilidad más flexibles.

La estrategia también responde a un escenario en el que el costo del transporte representa una parte significativa del gasto diario de los ciudadanos, especialmente en trayectos recurrentes como los desplazamientos laborales.

Las promociones y descuentos se han convertido en una herramienta frecuente entre las plataformas digitales para atraer usuarios y aumentar la frecuencia de uso de los servicios.

Con este tipo de campañas, las empresas del sector buscan no solo incrementar la demanda dentro de sus aplicaciones, sino también fortalecer su presencia en el mercado de movilidad urbana, donde la competencia entre plataformas continúa creciendo.