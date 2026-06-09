Fedepalma espera que la OACI defina este año la viabilidad del aceite de palma como combustible sostenible de aviación

El presidente de Fedepalma, Nicolás Pérez, señaló su expectativa de que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) defina este año la viabilidad del aceite de palma colombiano como materia prima elegible para la producción de combustible sostenible de aviación (SAF).

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Según Pérez, este mercado podría representar una demanda potencial de hasta 600.000 toneladas anuales hacia 2035, abriendo nuevas oportunidades para el sector palmero y para la transición energética del país.

Plantación de aceite de palma en el borde de la selva tropical. Foto: Fedepalma

Para que el aceite de palma pueda ser utilizado en la producción de SAF, debe estar incluido en la lista de materias primas aprobadas por la OACI, organismo de las Naciones Unidas encargado de regular la aviación civil internacional.

#Economía | El presidente de @FedepalmaOrg, Nicolás Pérez, espera que la OACI defina este año la viabilidad del aceite de palma 🌴 como combustible sostenible de aviación (SAF).



Este mercado tendría una demanda potencial de 600 mil toneladas anuales para 2035. pic.twitter.com/pKit50E5ut — Vanguardia (@vanguardiacom) June 9, 2026

Esta entidad mantiene un listado cerrado de insumos elegibles, con el fin de garantizar que contribuyan efectivamente a la reducción de emisiones de carbono frente a los combustibles fósiles.

“Pero para producir SAF, con ese nombre, es necesario que la materia prima que se utiliza esté oficialmente reconocida por la Organización Internacional de Protección Civil”, destaca Pérez.

Fedepalma lleva cerca de cuatro años adelantando el proceso técnico para lograr el reconocimiento del aceite de palma colombiano. En agosto de 2024, la Aeronáutica Civil presentó ante la OACI la solicitud formal para que se evaluara la elegibilidad de esta materia prima.

Nicolás Pérez, presidente de Fedepalma, instaló en Barranquilla el 54 Congreso Nacional del gremio, en el Centro de Convenciones Puerta de Oro. Foto: Especial para El País

De acuerdo con Pérez, el mes pasado el órgano técnico de la OACI recomendó incorporar el aceite de palma colombiano a la lista de materias primas aptas para la producción de SAF. El siguiente paso será la revisión y aprobación por parte del pleno de la organización, integrado por representantes de los gobiernos miembros.

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“Creemos que antes de terminar el año deberían acoger la recomendación del órgano técnico. Con ello, el aceite de palma colombiano entraría finalmente en la lista de materias primas elegibles y podrían desarrollarse proyectos para la producción de SAF”, señaló.