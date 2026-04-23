Aceite de palma arranca 2026 con crecimiento y fuerte impulso externo

La producción de aceite de palma en Colombia mantuvo una tendencia positiva durante el primer trimestre de 2026, consolidando al sector como uno de los más dinámicos dentro de la agroindustria nacional.

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Entre enero y marzo, el país alcanzó cerca de 560 mil toneladas, lo que representa un crecimiento cercano al 3% frente al mismo periodo de 2025.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por marzo, mes en el que la producción rondó las 200 mil toneladas, aunque con una leve caída frente al mismo mes del año anterior.

A nivel regional, la Zona Central fue protagonista al registrar un incremento superior al 11%, lo que evidencia una recuperación productiva en algunas zonas clave del país.

En el frente comercial, el balance del trimestre muestra dos dinámicas claras. Por un lado, el mercado local se mantuvo estable, con ventas cercanas a 337 mil toneladas, en línea con lo observado en 2025.

Dentro de este segmento, el biodiésel continuó siendo el principal destino, concentrando cerca del 47% del consumo interno, seguido por los sectores de alimentos y usos industriales.

Por otro lado, el verdadero motor del crecimiento estuvo en el mercado internacional. Las exportaciones alcanzaron 223 mil toneladas, lo que representa un aumento del 44% frente al mismo periodo del año anterior. Solo en marzo, las ventas externas llegaron a 97 mil toneladas, reflejando una mayor demanda global por este producto.

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En conjunto, estos resultados muestran un sector que, aunque mantiene estabilidad en el mercado interno, encuentra en las exportaciones una oportunidad clave para sostener su crecimiento.

El comportamiento del primer trimestre confirma que el aceite de palma colombiano sigue ganando terreno en mercados internacionales, en medio de un entorno donde la demanda externa se consolida como el principal impulsor del sector.