Menos empresas exportan en Colombia: crece la concentración y cae el peso de los grandes jugadores

El tejido exportador colombiano muestra señales de alerta en 2025. Aunque el país mantiene una base amplia de empresas que venden al exterior, un análisis del tejido exportador colombiano hacia distintos destinos de Analdex evidencia una combinación preocupante.

“Aranceles al 100 % aniquilan cualquier posibilidad de exportaciones de Colombia a Ecuador”

La disminución en el número de compañías, alta concentración en negocios de baja escala y pérdida de fuerza en los grandes exportadores.

De acuerdo con el estudio, Colombia cerró 2025 con 9.246 empresas exportadoras, lo que representa una caída del 1 % frente a las 9.339 registradas en 2024.

Aunque el descenso parece leve, refleja la salida de empresas, especialmente en los segmentos más pequeños, que son los más vulnerables a costos logísticos, tasas de interés elevadas y barreras de acceso a mercados internacionales.

La estructura exportadora sigue altamente concentrada en niveles bajos. El 49,4 % de las empresas exporta entre USD 1.000 y USD 100.000, mientras que el 31,5 % se ubica entre USD 100.000 y USD 1 millón.

En conjunto, estos dos segmentos representan el 80,9 % del total, lo que evidencia que la mayoría de compañías aún no logra escalar en el comercio exterior.

En contraste, los segmentos intermedios muestran señales de consolidación. Las empresas con exportaciones entre USD 1 millón y USD 10 millones crecieron 6,4 % y ya representan el 14,2 % del total. Asimismo, el rango entre USD 10 millones y USD 100 millones aumentó 1,3 %, alcanzando una participación de 4,2 %.

Boom del arándano: consumo local domina, exportaciones siguen rezagadas

Estados Unidos sigue liderando como principal destino exportador. Foto: Getty Images

Este comportamiento sugiere que existe un grupo empresarial que empieza a fortalecerse y ganar tracción en mercados internacionales.

Sin embargo, la mayor alerta está en la parte alta de la pirámide. El número de empresas con exportaciones superiores a USD 1.000 millones cayó 40 %.

Esta reducción implica una pérdida de capacidad en los grandes jugadores, que son clave para sostener el volumen total de exportaciones del país.

El análisis por destinos confirma la concentración. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado, con 3.225 empresas exportadoras, aunque con una caída del 2,2 %. Le siguen Ecuador, con 2.569 (-0,3 %), y Panamá, con 1.733 (+0,9 %).

En paralelo, aparecen oportunidades en destinos no tradicionales. Países como Argentina (+10,6 %), Uruguay (+12,5 %) y Cuba (+13,9 %) registran aumentos relevantes en el número de exportadores, lo que abre la puerta a una mayor diversificación comercial.

El diagnóstico es claro: Colombia no enfrenta una crisis exportadora inmediata, pero sí un desafío estructural. Más que aumentar el número de empresas, el reto es lograr que escalen, ganen volumen y reduzcan la dependencia de pocos mercados y grandes actores.

Oro al rescate: exportaciones nacionales crecen en 2026 en medio de tensiones globales

De lo contrario, el país seguirá con un modelo exportador fragmentado y con limitado impacto en su crecimiento económico.