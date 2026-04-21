Gustavo Petro advierte que si el Banco de la República sigue subiendo las tasas de interés, volverá a aumentar el salario mínimo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado un nuevo debate en el panorama económico al advertir que, si el Banco de la República continúa elevando las tasas de interés, su gobierno responderá con un aumento adicional del salario mínimo.

Petro dijo que el aumento de las tasas de interés “llevaría a casi vaticinar la muerte de la producción de vivienda”

“Apenas pierda la mayoría el uribismo en la junta directiva del Banco de la República, se acabó. Entonces, en ese tiempo debemos proteger la economía nacional. Si ellos suben más la tasa de interés, más protegemos”, destacó Petro.

#Atención El presidente Gustavo Petro advirtió que si el Banco de la República sigue subiendo las tasas de interés, su Gobierno volverá a aumentar el salario mínimo. pic.twitter.com/BZbmmyjUNO — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 22, 2026

En las últimas semanas, el Banco de la República incrementó las tasas de interés como una herramienta fundamental en la política económica del país.

En materia económica, al encarecer el crédito, se busca reducir el consumo y la inversión, lo que a su vez disminuye la presión sobre los precios. Sin embargo, estas decisiones también tienen efectos colaterales, como el aumento del costo de vida para los ciudadanos y la desaceleración del crecimiento económico.

Este anuncio se une a las declaraciones realizadas por el mandatario, las cuales llevaron a plantear interrogantes sobre la independencia del Banco de la República, un principio fundamental para la estabilidad económica del país.

El presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente al Banco de la República y las tasas de interés. Foto: Gobierno de Colombia

Petro, se refirió al aumento de la inflación que se refleja en la última publicación del IPC por parte del Dane; frente a esto, destacó que el mismo se dio por factores externos relacionados a las especulaciones por los procesos que adelanta Enel en medio de su generación eléctrica.

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“Ya sabemos que el crecimiento pequeño, marginal de la inflación en el mes de marzo, se debe a la especulación de Enel, que se compra a sí mismo subiendo 9% la generación eléctrica. Y el superintendente aquí, no le puedo decir que hable, pero es hora de saber qué pasó con Urra en el tema del diciembre, que especuló y no soltó el agua para subir el precio del gas”, complementó Petro.