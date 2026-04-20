¿El alza de tasas del Banco de la República beneficia a los bancos, como dice Gustavo Petro? Expertos explican

Desde hace algunas semanas, la tensión entre el Banco de la República y el Gobierno nacional ha venido aumentando, tras un tire y afloje que comenzó después de la última reunión de política monetaria, en la que el banco decidió aumentar en un 100 % las tasas de interés, lo que provocó la molestia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien se levantó de la reunión abruptamente y la abandonó.

Luego de ello, el presidente Gustavo Petro también arremetió contra el banco, tanto en una serie de trinos como durante el más reciente consejo de ministros, en donde aseguró que las decisiones del banco se enmarcaban en una intención de proteger y defender intereses de la banca privada.

Gustavo Petro se despachó contra el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Foto: Presidencia / Banco de la República

Sin embargo, tras la tensa situación, son varias las voces que se han pronunciado frente a lo sucedido. Una de ellas fue la del exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, quien aseguró que la visión del banco y la decisión fueron correctas. Esto, dado que su principal función es preservar el valor de los billetes que tenemos en el bolsillo, en la billetera o en la cuenta del banco.

Aseguró que “por décadas se intentaron distintas formas de controlar la inflación, y se concluyó que lo más eficaz es subir la tasa de interés cuando la inflación va hacia arriba”.

Sobre la afirmación del mandatario, este aseguró que el banco sube la tasa de manera preventiva. No lo hace para favorecer a los bancos, y ello se basa en una sola lógica: “Ellos toman créditos del Banrep a esa tasa más alta y, dado que ya otorgaron créditos a plazos largos a tasas fijas, sus utilidades caen”.

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, pidió al Gobierno Petro que respete a sus codirectores. Foto: BANCO DE LA REPÚBLICA/ A.P.I

Es decir, para los bancos no es conveniente en materia financiera que las tasas sean subidas por el banco, ya que su negocio se altera y empiezan a pagar más de lo que llegan a recibir.

En línea con ello, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, se refirió al tema durante el foro ‘Panorama económico y propuestas para el futuro de Colombia’.

“Los bancos no somos los más contentos con la decisión de subir las tasas. Nos vemos afectados. Que suba la tasa de interés es una pésima noticia para el negocio bancario. Pero nosotros respaldamos al Banco de la República”, indicó.

También señaló que la no asistencia del ministro a las sesiones del banco retrasa la toma de decisiones de tasas graduales y provocaría que, cuando llegue el nuevo gobierno, tenga que hacer un incremento de tasas abismal.