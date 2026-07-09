Presidente electo Abelardo De La Espriella se reúne con la junta directiva del Banco de la República

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, llegó este jueves, 8 de julio, a la sede principal del Banco de la República, en el centro de Bogotá, para sostener un encuentro con integrantes de la junta directiva del emisor, en una reunión clave de cara al inicio de su administración.

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Al encuentro también asistieron el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quienes hacen parte del equipo que acompañará al mandatario en la definición de las principales líneas de política económica.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, llegó a la sede principal del Banco de la República para reunirse con la junta directiva. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/XuW61BGtj3 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 9, 2026

De los siete miembros que integran la junta directiva del Banco de la República, cuatro participaron en la reunión: el gerente general, Leonardo Villar, y los codirectores Bibiana Taboada, Mauricio Villamizar y César Giraldo. Este último es el único de los integrantes identificados con una visión más cercana a la política monetaria impulsada por el actual Gobierno que asistió al encuentro.

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La codirectora Laura Moisá no participó debido a que reside en Medellín, mientras que Olga Lucía Acosta se encuentra en vacaciones. Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien también hace parte de la junta, no asistió al encuentro, como es habitual en este tipo de reuniones de transición entre gobiernos.