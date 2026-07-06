Aún sin Fenómeno de El Niño, seguiría la escalada de la inflación. Esto dicen las Minutas del Banco de la República

Un montón de señales hay en las entrelíneas del informe que el Banco de la República denomina Las Minutas, y que salen unos días después de tomada la decisión de la junta directiva del Emisor, con las tasas de interés de referencia.

Pues bien, las de este mes merecen tenerlas en el visor, pues en su contenido, con base en lo que visualiza el equipo técnico de BanRepública, hay una advertencia importante: “la inflación seguiría subiendo a niveles superiores a los que se contemplaban antes, particularmente para lo que resta de 2026, aún sin tener en cuenta el fenómeno de El Niño"

Más allá de las presiones sobre los precios de la canasta y los servicios que ejerce el entorno internacional (Guerra en Ucrania, de donde salen buena parte de los fertilizantes para la producción del agro) y conflicto en Oriente Medio (impulsa el precio del petróleo), lo que está sucediendo con el fenómeno climático aún no ha sido descontado.

Inflación de Colombia la están sintiendo ya los hogres. Foto: Stock.Adobe / Dane-Youtube

El martes se corre el velo

En mayo, el último dato conocido, la inflación fue de 5,84 % y el Banco de la República decidió subir las tasas de interés al 12 %, agregándole 0,75 puntos básicos a la cifra que se tenía y que se percibía como alta. El nuevo resultado, el de junio, será destapado por el Dane este martes 7 de julio.

Inflación en mayo de 2026 fue de 5,84 %. El bolsillo de los colombianos está sintiendo la presión en los precios más altos

Ahora, el equipo técnico que le habla al oído a la junta del Emisor mostró con más detalle las expectativas. En las Minutas, señalan que el Fenómeno de El Niño viene con un elevado nivel de incertidumbre sobre la senda futura de la inflación.

Si bien hay una situación que contrarresta, y es que se están abaratando los precios de los productos importados. Ello se debe a una reducción del llamado riesgo país, lo que lleva a la apreciación del peso, por lo cual, resulta más económico traer productos del exterior. De hecho, ya hay algunos análisis que mencionan el posicionamiento de los embutidos en la canasta de alimentos que llevan las familias a sus cocinas.

Mejora una cosa y se desbalancea otra

Según las Minutas, aunque hay buenas noticias por el precio del dólar bajo, el problema es que así se aumentan las importaciones (suben a tasas superiores en lo corrido del año), lo que conduce a desequilibrar la balanza comercial.

Tanto ese escenario, como muchas otras aristas que se pueden volver filosas visualizó el Banco de la República, que, en las Minutas, sostienen que lo anterior crea condiciones propicias para un incremento significativo de la tasa de interés, que permita ubicar a la política monetaria en una mejor posición para enfrentar el balance de riesgos actual.