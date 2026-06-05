Precios

Inflación en mayo de 2026 fue de 5,84 %. El bolsillo de los colombianos está sintiendo la presión en los precios más altos

Los arriendos vuelven a impulsar. Pagos en coopropiedades, al alza.

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Redacción Economía
5 de junio de 2026 a las 6:05 p. m.
Inflación de mayo 2026, según el Dane
Inflación de mayo 2026, según el Dane Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (El País)

Los precios de los productos básicos cada vez están más altos, como lo evidenció el dato de inflación de mayo, presentado este viernes, 5 de junio, por la directora del Dane, Piedad Urdinola.

La aceleración de los precios al consumidor fue de 5,84 %, mientras que la mensual se ubicó en 0,47 %.

En el mes, lo que más empujó los precios fue el alojamiento, mientras que los alimentos tuvieron algo de calma en el incremento.

El costo del agua también subió al igual que la electricidad.

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