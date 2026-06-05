Los precios de los productos básicos cada vez están más altos, como lo evidenció el dato de inflación de mayo, presentado este viernes, 5 de junio, por la directora del Dane, Piedad Urdinola.

La aceleración de los precios al consumidor fue de 5,84 %, mientras que la mensual se ubicó en 0,47 %.

En el mes, lo que más empujó los precios fue el alojamiento, mientras que los alimentos tuvieron algo de calma en el incremento.

El costo del agua también subió al igual que la electricidad.

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