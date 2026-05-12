A pesar de la pausa en abril, tasas del Banco de la República podrían llegar, al menos, a 12,25% al cierre del año: Corficolombiana

Después de la sorpresiva decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de finales de abril, de mantener inalteradas las tasas de interés en 11,25%, cuando el mercado esperaba un aumento de entre 50 y 75 puntos básicos y en medio de las tensiones entre el banco central y el Gobierno, ahora la atención está puesta en la reunión de junio.

Las tensiones se hicieron evidentes en la reunión de marzo y llegaron a tal punto que el Ministro de Hacienda salió abruptamente de ella y se llegó a contemplar que no volvería a participar, poniendo en duda la capacidad del Emisor para seguir tomando decisiones de política monetaria con normalidad.

El Emisor aplaza el pulso con el Gobierno, pero la inflación no da tregua

En su reunión de abril, la junta decidió de forma unánime mantener la tasa de política monetaria inalterada. “Entendemos esta decisión como una respuesta pragmática a las tensiones generadas por la inconformidad del Ministro de Hacienda y en un momento de gran incertidumbre política y económica”, señala un informe de Corficolombiana.

En mayo, como mensualmente sucede, está programada la junta directiva del Emisor, pero en este mes no habrá decisión de política monetaria. Es decir, se mantendrá la tasa de interés vigente.

Sin embargo, en junio, el mercado espera que se retome la senda al alza de la tasa, dadas las presiones que hay sobre la inflación. De hecho, en dos reuniones previas a la de abril, la junta había aumentado en 200 puntos básicos la tasa hasta llevarla a 11,25%. Además, ya en la reunión de junio se habrá decantado el proceso electoral y Colombia ya conocerá el nombre de su nuevo (a) presidente (a).

Un dato de inflación más alto tiende a profundizar las diferencias entre el Gobierno y la junta del Banco de la República, porque reduce el margen para recortar tasas. Foto: ADOBE STOCK

Corficolombiana en su estudio establece que, aunque en la reunión de abril la decisión fue unánime, al mantener estables la tasa de referencia, la división dentro de la Junta Directiva del Banco de la República es cada vez más evidente, tanto en el diagnóstico de la inflación como en la respuesta de política monetaria.

“La mayoría de cuatro miembros que votó por subir la tasa de política monetaria en enero y marzo sigue consolidada. De hecho, las minutas de abril muestran que este grupo considera que mantener las tasas estables en la coyuntura actual podría terminar obligando a sostenerlas más altas durante más tiempo, con mayores costos para la economía. Los demás miembros continúan atribuyendo el repunte inflacionario a choques de oferta y advirtiendo sobre el impacto de tasas más altas sobre el crecimiento”, señala el análisis.

Estos fueron los alimentos que más subieron y bajaron en Colombia el último mes: Dane reportó inflación de abril de 2026

Agrega que la reunión de junio será determinante. Para entonces, la junta contará con nueva información sobre inflación, expectativas y crecimiento económico, además del contenido del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el desenlace electoral y una mayor claridad sobre el impacto de las tensiones geopolíticas. “Con este panorama, esperamos que la Junta retome el ciclo alcista y lleve la tasa de política monetaria al menos a 12,25% al cierre del año”.

Y añade la entidad en su informe: “Si bien una pausa pudo haber facilitado un consenso en un momento de alta incertidumbre, también puede tener costos para la credibilidad de la política monetaria, al reflejar una menor confianza en su capacidad para llevar la inflación de vuelta al rango objetivo. Por ello, la comunicación del Banco cobra especial relevancia para orientar las expectativas y explicar con claridad el sentido de la decisión y el rumbo de la política hacia adelante”.

Un informe del Banco Mundial advierte que el precio de los commodities irá al alza por el conflicto en Oriente Medio, hecho que impactará la inflación y el crecimiento. Foto: Adobe Stock

La inflación de abril se ubicó en 5,68%, completando dos meses consecutivos al alza y acumulando un aumento de 58 puntos básicos en lo corrido del año. Este resultado equivale a 1,6 veces el promedio 2010-2025 para un mes de abril y se ubica como el tercer dato más alto para ese mes desde 2010. La inflación anual se aceleró de 5,56% a 5,68%, su nivel más alto desde septiembre de 2024.

Y, en contravía a los argumentos del Gobierno que aseguran que el incremento del salario mínimo en cerca del 23% no ha afectado en mayor forma la inflación y que es culpa de un choque de oferta, la visión de Corficolombiana es distinta: “Cerca del 90% del aumento de la inflación entre enero y abril se explicó por factores relacionados con la indexación al salario mínimo y las presiones de demanda, mientras que el resto respondió a factores de oferta”.

Este hecho lo explica así: En particular, 44 puntos básicos –equivalentes al 75% del incremento total de la inflación– provienen de servicios y regulados indexados tanto a la inflación pasada como al salario mínimo. Adicionalmente, cerca de 77 puntos básicos del aumento se explica por los bienes, más asociados a presiones de demanda, mientras que alimentos y energía –factores vinculados a la oferta– han aportado 69 puntos básicos.

“Cerca del 90% del aumento de la inflación entre enero y abril se explicó por factores relacionados con la indexación al salario mínimo y las presiones de demanda", dice el informe de Corficolombiana. Foto: ISTOCK

Además, califica de “contundentes” las señales de que la inflación en Colombia se aceleró en el primer cuatrimestre como resultado del aumento de 23% del salario mínimo. “El componente de servicios sin arrendamiento, altamente intensivo en mano de obra y, por tanto, más sensible a este choque, pasó de 6,7% en diciembre de 2025 a 8,6% en abril. Este componente, que representa el 23,7% de la canasta del IPC, aportó 46 puntos básicos al aumento de la inflación en lo corrido del año, evidenciando un rápido traslado de los mayores costos laborales a los precios al consumidor, en un contexto donde los mecanismos de indexación y los ajustes contractuales amplifican su impacto. Así, los servicios sin arriendos pasaron de aportar 107 puntos básicos a la desinflación entre 2023 y 2025 a contribuir con 46 puntos básicos al aumento de la inflación en apenas tres meses”.

En el análisis, Corficolombiana considera que se sumarán nuevos riesgos de oferta que empezarán a sentirse en los próximos meses. Destaca como presiones a la inflación el encarecimiento internacional del combustible, gas y fertilizantes derivado del conflicto en Irán, junto con el casi inminente fenómeno de El Niño que se anticipa en el país. Estos hechos apretarán los precios de bienes, alimentos y regulados, trasladándose gradualmente a la inflación en Colombia.

Y concluye: “El equilibrio macroeconómico se está desplazando rápidamente hacia un escenario de tasas de interés más altas y durante un periodo más prolongado. El aumento de 23% del salario mínimo para 2026 fortaleció los mecanismos de indexación, particularmente en los servicios intensivos en mano de obra, haciendo más persistente la inflación y reduciendo la velocidad de convergencia hacia la meta del Banco de la República. Las expectativas de inflación continuarán siendo el principal determinante de las decisiones de política monetaria”.