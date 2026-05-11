Colombina cerró el primer trimestre de 2026 con señales mixtas entre el mercado local y el internacional, en medio de un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, presión inflacionaria y volatilidad cambiaria.

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La compañía reportó ingresos consolidados por $824.446 millones y un EBITDA cercano a $108.000 millones, con un crecimiento de 15% frente al mismo periodo del año anterior.

Uno de los principales factores que impactó los resultados fue la revaluación del peso colombiano frente al dólar. Según la empresa, la moneda colombiana se valorizó cerca de 12,5% en los últimos doce meses, afectando especialmente los ingresos provenientes de mercados internacionales.

Mientras las ventas en Colombia crecieron 7%, alcanzando más de $517.000 millones, los ingresos internacionales cayeron 11 % medidos en pesos colombianos. Sin embargo, la compañía aseguró que la facturación en dólares se mantuvo relativamente estable, ubicándose alrededor de USD 82,9 millones.

La empresa explicó que el panorama económico internacional ha estado marcado por el aumento de los precios del petróleo, mayores costos logísticos y presión sobre cadenas de suministro globales, especialmente por las tensiones en rutas comerciales del Golfo Pérsico y el Mar Rojo.

En Colombia, la compañía también advirtió sobre el impacto de una inflación anual de 5,56% y de tasas de interés que continúan elevadas, luego de que el Banco de la República mantuviera la tasa de intervención en 11,25%.

Pese a ese escenario, la compañía logró mejorar varios de sus indicadores operacionales. La utilidad operacional creció 16%, pasando de $66.107 millones a $76.761 millones, mientras que el margen EBITDA pasó de 11,3% a 13,1% frente al mismo trimestre de 2025.

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Dentro de las categorías con mejor desempeño aparecieron helados, que crecieron 11%, y representados, con un avance de 12%. Por el contrario, chocolatería cayó 18 % y galletas retrocedieron 6% frente al año anterior.

Las cifras muestran cómo las empresas de consumo masivo continúan ajustándose a un entorno donde el comportamiento del dólar, los costos internacionales y el consumo local siguen siendo factores determinantes para la rentabilidad y el crecimiento del sector.