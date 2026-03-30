Ventas de Colombina superan $3,5 billones en un año de presiones económicas

El Grupo Empresarial Colombina cerró 2025 con resultados mixtos, en medio de un entorno económico marcado por presiones en costos, cambios regulatorios y variaciones en el consumo.

De acuerdo con su informe financiero consolidado, la compañía alcanzó ventas netas por $3,5 billones, lo que representó un crecimiento del 7% frente al año anterior.

El desempeño estuvo acompañado de un ebitda de $419.000 millones, aunque con una reducción en margen frente a 2024, reflejando mayores presiones operativas.

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En términos de rentabilidad, la utilidad neta se ubicó en $100.161 millones, lo que significó una caída del 20% frente al año anterior, principalmente por factores macroeconómicos y una menor dinámica de la demanda.

Entre los elementos que impactaron los resultados se encuentra el aumento progresivo del impuesto a productos ultraprocesados, que alcanzó el 20% en 2025, así como la revaluación del peso frente al dólar, que afectó el desempeño internacional de la compañía.

A esto se sumaron cambios en el comercio global, incluyendo aranceles que generaron incertidumbre en mercados clave.

Pese a estos desafíos, la compañía logró mantener crecimiento en ingresos y preservar su participación en los mercados donde opera. A nivel geográfico, Colombia concentró la mayor parte de las ventas, mientras que el negocio internacional también mostró avances, aunque condicionado por factores cambiarios.

La solidez financiera del grupo fue ratificada por agencias calificadoras, que mantuvieron su calificación en niveles altos dentro del mercado local.

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Los resultados evidencian una empresa que continúa creciendo en ingresos, pero que enfrenta retos en rentabilidad en un entorno económico exigente, donde factores regulatorios y externos siguen influyendo en el desempeño del sector de alimentos.