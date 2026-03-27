Empresa, con 40 años en el mercado colombiano, ya cuenta con más del 70% de fuerza laboral femenina

En un contexto en el que la participación femenina en altos cargos empresariales en Colombia sigue siendo retadora, OFFCORSS se consolida como un caso destacado dentro del sector retail. Actualmente, el 70% de la fuerza laboral de la compañía está conformada por mujeres, quienes además lideran procesos estratégicos dentro de la organización.

La empresa colombiana de moda infantil, con más de cuatro décadas en el mercado, ha construido una estructura organizacional donde el liderazgo femenino tiene un rol determinante en áreas clave como mercadeo, finanzas, desarrollo organizacional y gestión del talento.

De acuerdo con cifras de la compañía, la participación femenina también es predominante en el desarrollo del talento interno: 79% de los aprendices son mujeres y el 60% de los empleos temporales están ocupados por talento femenino, lo que refleja el papel central que desempeñan en el crecimiento de la organización.

Este modelo de liderazgo cobra especial relevancia en el contexto empresarial colombiano. Según diferentes estudios sobre gobierno corporativo en el país, solo cerca del 23% de los cargos en juntas directivas son ocupados por mujeres, mientras que menos del 20% de las presidencias o gerencias generales de grandes empresas están lideradas por talento femenino.

El liderazgo de la compañía está encabezado por Yanet Londoño, CEO de OFFCORSS, quien dirige un comité ejecutivo en el que las mujeres ocupan posiciones estratégicas dentro del proceso de toma de decisiones.

“En la compañia creemos profundamente en el talento femenino como motor de transformación empresarial. Las mujeres no solo hacen parte de nuestra organización: lideran decisiones estratégicas, impulsan la innovación y construyen diariamente una compañía más diversa, humana y competitiva”, afirmó Londoño.