Krika Cosmetics reúne más de 300 marcas y fortalece la presencia de emprendimientos colombianos

Con un portafolio de más de 300 marcas, de las cuales el 80 % son colombianas, Krika Cosmetics ha consolidado una red de ocho tiendas en el país y un canal de comercio electrónico enfocado en la comercialización de productos de belleza. La empresa, fundada por Camilo Zuluaga junto con su familia, concentra buena parte de su estrategia en impulsar emprendimientos nacionales dentro del retail especializado.

El crecimiento de la compañía se da en un contexto favorable para la industria. Según Mordor Intelligence, el mercado de la belleza en Colombia crecerá un 7,18 % en 2026, al pasar de USD 351,72 millones en 2025 a USD 376,3 millones, mientras que para 2031 se proyecta un valor de USD 531,5 millones, impulsado por una mayor demanda de productos especializados.

En ese escenario, Krika Cosmetics decidió priorizar las marcas nacionales dentro de su oferta. Actualmente, el 80 % de su portafolio corresponde a emprendimientos colombianos y el 20 % a marcas internacionales. De acuerdo con Inexmoda, las empresas que comercializan sus productos a través de retailers especializados pueden aumentar hasta en un 8 % sus ventas gracias a la visibilidad y la infraestructura que ofrece este canal.

Además de ampliar los espacios de comercialización para estas empresas, la compañía busca ofrecer alternativas para distintos tipos de piel, cabello y rutinas de cuidado personal mediante sus tiendas físicas y su plataforma digital.

“Colombia tiene un superpoder en su diversidad, por nuestra riqueza de tipos de piel, tipos de cabello y distintas necesidades. Eso ha convertido a las marcas nacionales en protagonistas del mercado, pues gracias a su capacidad de desarrollar productos pensados para las características de los consumidores locales, la belleza colombiana ha ganado reconocimiento y hoy compite al mismo nivel con marcas internacionales”, afirmó Camilo Zuluaga, fundador de Krika Cosmetics.

Camilo Zuluaga, fundador de Krika Cosmetics. Foto: Suministrada / API

Actualmente, Krika Cosmetics genera cerca de 200 empleos directos y otros 200 indirectos. Además, el 80 % de su equipo está conformado por mujeres, muchas de ellas cabezas de hogar.