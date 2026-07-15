Este es el retail colombiano que impulsa el crecimiento de marcas emergentes de moda nacional

El mercado de la moda en Colombia proyecta un crecimiento cercano al 7 % en su tamaño general durante este año, según datos de Inexmoda. Este comportamiento está relacionado con el desarrollo de nuevas marcas nacionales que buscan ganar participación entre los consumidores colombianos, aunque para los emprendimientos que apenas comienzan, uno de los principales desafíos es lograr visibilidad y construir una estructura comercial que les permita escalar.

En este contexto, el canal multimarca se ha consolidado como una alternativa para que las marcas emergentes amplíen su alcance. De acuerdo con la entidad gremial, las compañías que venden a través de retailers registran un desempeño superior al promedio de la industria, con aumentos de hasta 8 % en sus ventas gracias al respaldo y la infraestructura de canales ya establecidos.

Uno de los actores que participa en este modelo es Fruta Fresca Origin, un ecosistema creado por los hermanos antioqueños Isabel, César y Jaime López, que actualmente impulsa el crecimiento de 40 marcas, entre ellas varias colombianas emergentes. La iniciativa nació en Medellín como un modelo multimarca tradicional y evolucionó hasta convertirse en una plataforma que durante 2025 registró un crecimiento del 10 % en sus operaciones.

Según Jaime López, CEO de Fruta Fresca Origin, “la moda nacional tiene la ventaja de ofrecer conceptos únicos”, pero los emprendedores suelen encontrar dificultades al momento de construir una estructura comercial o cubrir procesos como los envíos. Por esta razón, el modelo de la compañía incluye acompañamiento en áreas como producción, estrategias de venta, mercadeo visual y financiamiento.

A través de este trabajo conjunto, marcas que iniciaron desde cero, como Ap Crown, Clemont, Monastery, Aurum 79 y Zikluz, lograron ampliar su presencia en el retail y en el mercado nacional.

Actualmente, la compañía comercializa diferentes marcas mediante 19 puntos de venta ubicados en el área metropolitana de Medellín, operación que complementa con su propio marketplace de moda, utilizado como canal de lanzamiento y distribución hacia otras regiones del país.

Estos espacios también reúnen propuestas nacionales con marcas internacionales como Americanino, Diesel, Chevignon, Tommy Hilfiger y Fossil, permitiendo que los consumidores encuentren diferentes alternativas dentro del mismo entorno comercial.

Para finales de 2026, Fruta Fresca Origin proyecta un crecimiento del 12 % en su facturación, apoyado en la optimización de sus canales digitales y en un plan de expansión que contempla la apertura de 20 tiendas en Colombia.