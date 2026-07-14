BTG Pactual asesora venta del portafolio de Terranum al PEI por US$650 millones

BTG Pactual participó como asesor financiero exclusivo de Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) y lideró el proceso de Terranum en la venta del portafolio inmobiliario de esta última al Patrimonio Estrategias Inmobiliarias (PEI), en una operación valorada en aproximadamente US$650 millones.

Addi cierra una Serie D de USD 85 millones liderada por Citius y BTG Pactual

Según informó la firma, la transacción se ubica entre las más importantes realizadas en la historia del mercado inmobiliario colombiano por su tamaño y alcance. El acuerdo definitivo fue suscrito por los accionistas del Fondo de Capital Privado Terranum y aún está sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de negocios.

Terranum es una de las principales plataformas de inversión en oficinas y activos logísticos del país. Su portafolio comprende más de 500.000 metros cuadrados de área bruta arrendable (GLA) y está conformado por cinco activos inmobiliarios de categoría Clase A ubicados en Bogotá y Medellín. Para este año, la compañía proyecta generar cerca de US$52 millones en ingreso operativo neto (NOI).

Banco de inversión de América Latina alcanza un récord histórico con $8 billones administrados en fondos de inversión

Por su parte, el PEI es el principal vehículo de inversión inmobiliaria listado en la Bolsa de Valores de Colombia. Actualmente administra un portafolio superior a los US$10 billones en activos bajo administración, con más de 150 inmuebles distribuidos en más de 30 ciudades del país, que suman más de 1,15 millones de metros cuadrados de área bruta arrendable.