Addi cierra una Serie D de USD 85 millones liderada por Citius y BTG Pactual

La fintech colombiana Addi anunció el cierre de una ronda Serie D por 85 millones de dólares, liderada por el fondo Citius y coliderada por BTG Pactual, que participa así por primera vez en una inversión de growth fuera de Brasil. También hicieron parte de la ronda GIC y Monashees, entre otros inversionistas que ya venían acompañando a la compañía.

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Se trata de la tercera operación de Addi en los mercados de capitales durante 2026, luego de dos operaciones de titularización realizadas a comienzos de año con Citigroup y J.P. Morgan. Según explicó su CEO y cofundador, Santiago Suárez, la compañía lleva siete años construyendo una plataforma de servicios financieros y comercio basada en inteligencia artificial, y aunque ya es rentable desde hace dos años, decidió levantar esta ronda para acelerar su crecimiento y sumar nuevos socios estratégicos.

Desde Citius, su cofundador Oleg Gordienko destacó el papel de Addi dentro de la transformación del sector financiero y del comercio electrónico en Colombia, mientras que el CEO de BTG Pactual Colombia, Juan Rafael Pérez Vélez, señaló que “a través de nuestra primera inversión en el ecosistema tecnológico de Colombia, reconocemos un alto potencial en compañías que están redefiniendo el acceso a los servicios financieros con capacidades escalables y modelos centrados en el cliente. La evolución de Addi demuestra que la innovación financiera puede escalar con rentabilidad y propósito”.

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La ronda se suma a una serie de hitos recientes para Addi: en abril de 2026 cerró una línea de crédito estructurado por 150 millones de dólares con J.P. Morgan, con lo cual sus compromisos de deuda superan ya los 680 millones de dólares. La compañía también recibió autorización de la Superintendencia Financiera para operar como entidad regulada, lo que le permitiría hacer actividades de captación de depósitos, y a comienzos de año fue calificada entre las tres fintech más innovadoras del mundo.

Los recursos de esta nueva ronda se destinarán a fortalecer la plataforma de crédito de Addi, su infraestructura tecnológica y su oferta de productos financieros para consumidores y comercios en el país.