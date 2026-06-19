Nuevo operador de telecomunicaciones colombiano anuncia inversión superior a los 120 millones de dólares en conectividad

El operador de telecomunicaciones LinkMax, junto con el grupo Hyve Americas (operador y proveedor de infraestructura tecnológica y telecomunicaciones), anunciaron de manera formal su entrada al mercado colombiano con una inversión que supera los 120 millones de dolares.

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La compañía empezará sus operaciones este mismo año en barranquilla, buscando conectar a Colombia con el resto del mundo. Todo esto, a través del despliegue del TAM-1 (TransAmericas-1), un cable submarino de última generación en el Caribe (Barranquilla) que busca atender una de las principales deficiencias del sector en el país.

Más del 95 % del tráfico de internet internacional del país pasa por cables submarinos que llevan más de 25 años en funcionamiento, lo que equivale a haber superado su vida útil prevista originalmente. A esto se suma que la demanda de datos crece a un ritmo superior al 20 % anual (impulsada por tecnologías como la inteligencia artificial, los servicios en la nube y el streaming) mientras la infraestructura que la soporta sigue siendo la misma de hace décadas.

La propuesta concreta del operador, se basa en dirigir su oferta a los grandes operadores de internet, carriers, OTTs y empresas de telecomunicaciones que necesitan capacidad de transporte internacional de primera línea, ofreciéndoles conexiones más rápidas y confiables, con tiempos de respuesta de aproximadamente 28 milisegundos hacia Miami y menos de 12 hacia Panamá y Costa Rica para que de esta forma, la conectividad del país no recaiga en un solo cable.

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Lo que sigue, es la construcción de una red nacional de fibra óptica que permitirá extender esa capacidad internacional hacia el interior del territorio colombiano, abriendo progresivamente el camino a nuevos segmentos del ecosistema digital del país.

“Colombia tiene la posición geográfica y el potencial para liderar la conectividad de América Latina. Lo que faltaba era la infraestructura moderna, resiliente y pensada para los próximos 25 años”. afirmó Alex Blanco, CEO de LinkMax.

La llegada de este operador, amplía las alternativas disponibles para los proveedores de internet que hoy atienden a millones de colombianos, diversifica las rutas de conectividad reduciendo la vulnerabilidad que implica depender de una única infraestructura, y aporta un impulso real a la competencia del sector.