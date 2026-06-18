El 6G ya tiene fecha de lanzamiento: qué es y qué tanto se necesitará esta tecnología en los celulares

La evolución de las telecomunicaciones ha transformado la forma en que las personas se comunican, trabajan y acceden a la información. En las últimas décadas, cada generación de redes móviles ha representado un importante salto tecnológico: el 2G popularizó los mensajes de texto, el 3G llevó el internet a los teléfonos inteligentes y el 4G impulsó el auge de las aplicaciones, el streaming y las redes sociales.

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En la actualidad, el 5G se consolida como una de las mayores revoluciones en materia de conectividad. Esta tecnología ofrece velocidades de transmisión mucho más altas, una latencia significativamente menor y la capacidad de conectar millones de dispositivos de forma simultánea.

No obstante, mientras el despliegue del 5G continúa expandiéndose en distintos países, la industria tecnológica ya tiene la mirada puesta en su sucesor: el 6G. Aunque esta nueva generación de redes móviles todavía tardará varios años en llegar al mercado, fabricantes, operadores y organismos internacionales ya avanzan en el desarrollo de sus estándares.

De acuerdo con Gizmodo, los primeros estándares del 6G podrían quedar definidos hacia finales de esta década. Sin embargo, esto no significa que la tecnología esté disponible de inmediato para los usuarios, dado que su implementación será progresiva y dependerá del desarrollo de la infraestructura necesaria.

Los primeros estándares del 6G podrían estar listos hacia finales de esta década. Foto: Getty Images

El 6G será la sexta generación de conectividad móvil y promete superar ampliamente las capacidades del 5G, con velocidades de transmisión aún mayores y una latencia prácticamente imperceptible.

Antes de su llegada, Xataka, medio de tecnología, detalló que, la industria dará un paso intermedio con el despliegue del 5G+ o 5.5G, una evolución de la tecnología actual que podría alcanzar velocidades de hasta 10 Gbps.

Aunque el estándar del 6G sigue en construcción, se estima que los primeros casos de uso aparecerán en el 2028, mientras que su comercialización a gran escala comenzaría alrededor de 2030.

El verdadero potencial del 6G irá mucho más allá de ofrecer una conexión más rápida. La tecnología permitirá impulsar avances en sectores como la medicina, la industria y la automoción, además de facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, realidad extendida, comunicaciones holográficas y sistemas con mayor eficiencia energética.

Mientras el 5G sigue expandiéndose, la industria tecnológica ya trabaja en el desarrollo del 6G. Foto: Getty Images

Por ahora, no existe la necesidad de cambiar de celular para prepararse para esta nueva tecnología. Los teléfonos actuales no son compatibles con el 6G y los primeros dispositivos capaces de aprovechar esta red tardarán varios años en llegar al mercado, inicialmente en la gama alta.

Además, para la mayoría de los usuarios, las diferencias frente al 5G no serán evidentes en el uso diario, ya que gran parte de las ventajas del 6G estarán enfocadas en aplicaciones industriales, científicas y tecnológicas más que en las tareas cotidianas.