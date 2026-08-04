Dueño de Telegram no se quedó callado ante la polémica: fuerte advertencia pone a pensar a todas las aplicaciones

La desaparición temporal de Telegram de la App Store provocó una nueva controversia entre la plataforma de mensajería y Apple. Horas después de que la aplicación volviera a estar disponible, su fundador, Pavel Durov, publicó un extenso mensaje en el que expuso su versión de lo ocurrido y cuestionó la forma en que actuó la empresa tecnológica.

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Según Durov, la suspensión no obedeció a un problema generalizado dentro de Telegram, sino a una acción deliberada de terceros que, de acuerdo con su relato, buscaba perjudicar a comunidades públicas alojadas en la aplicación.

La explicación que dio Pavel Durov tras el retiro de Telegram

En su publicación, el fundador de Telegram aseguró que todo comenzó cuando una persona introdujo contenido ilegal en un grupo público utilizando un mecanismo que, según explicó, dificultaba que otros usuarios lo detectaran.

Durov señaló que el material fue agregado mediante la edición de un mensaje antiguo, una práctica que, según él, permitió que permaneciera oculto para la mayoría de los participantes del grupo y evitó que pudiera ser reportado con rapidez.

El fundador de Telegram defendió la moderación de la plataforma tras la polémica. Foto: AFP

“Anoche Apple retiró brevemente Telegram de la App Store porque un usuario había plantado pornografía ilegal en un chat público”, escribió Pavel Durov al iniciar su explicación.

El empresario también defendió el funcionamiento de los sistemas de moderación de la plataforma y sostuvo que este tipo de casos no representa un problema habitual dentro del servicio.

“Desde un punto de vista práctico, el contenido pornográfico ilegal en los grupos públicos de Telegram no es un problema sistémico. Nuestra moderación es efectiva”, afirmó.

La acusación que lanzó contra Apple

Más allá de explicar el incidente, Durov dirigió sus críticas hacia Apple por la decisión de retirar la aplicación antes de, según su versión, comunicarse con Telegram para aclarar lo sucedido.

“Apple retiró Telegram de la App Store antes de contactarnos”, aseguró el fundador de la plataforma.

A juicio del empresario, esa forma de actuar podría afectar a cualquier servicio que permita a sus usuarios publicar contenido.

“Si una app utilizada por más de mil millones de personas puede ser retirada de la App Store sin advertencia previa, cualquier app puede serlo”, manifestó.

Durov habló de un supuesto método de extorsión

En el mismo mensaje, el fundador de Telegram aseguró que detrás del incidente existiría un grupo de personas dedicadas, presuntamente, a presionar a administradores de comunidades en línea.

Según explicó, estos actores introducirían contenido ilegal en grupos públicos y posteriormente lo denunciarían ante Apple con el propósito de conseguir que las comunidades fueran sancionadas. De acuerdo con Durov, después exigirían dinero a los responsables de esos espacios para evitar nuevas denuncias.

“El atacante era un extorsionador de derribos: alguien que exige un rescate a los dueños de grupos a cambio de no atacar sus comunidades”, afirmó.

No obstante, hasta el momento Apple no ha confirmado públicamente esa versión de los hechos ni ha respaldado la existencia del supuesto esquema descrito por Durov.

Un caso que abrió el debate sobre las plataformas

La controversia volvió a poner sobre la mesa el desafío que enfrentan las plataformas digitales que alojan contenido generado por millones de usuarios. Aunque compañías como Apple mantienen políticas estrictas frente al material ilegal, el episodio abrió interrogantes sobre la rapidez con la que pueden adoptarse medidas cuando se reciben denuncias.

Mientras Telegram ya volvió a estar disponible en la App Store, las declaraciones de Pavel Durov continúan alimentando el debate sobre cómo deben reaccionar las empresas tecnológicas ante reportes de contenido ilegal y qué mecanismos existen para evitar posibles abusos del sistema de denuncias.