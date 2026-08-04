Este es el prompt que hace que ChatGPT encuentre errores que en cualquier texto

La inteligencia artificial puede redactar, resumir y corregir textos en cuestión de segundos, sin embargo, la calidad de sus respuestas depende en gran medida de las instrucciones que recibe. Un prompt bien formulado puede marcar la diferencia entre una revisión superficial y un análisis editorial mucho más profundo.

ChatGPT salvó la vida de un ex PXNDX: el promt que evitó una tragedia

El prompt que pone a prueba cualquier texto

En lugar de pedir simplemente que corrija errores ortográficos o gramaticales, este prompt invita a ChatGPT a asumir el papel de un editor crítico, capaz de cuestionar la calidad general del contenido.

El prompt es el siguiente:

“Analizá este texto con mentalidad de editor y no des nada por sentado. Cuestioná la estructura, el orden de las ideas, la fuerza de los argumentos, la claridad y el ritmo de lectura. Señalá únicamente lo que realmente aporte valor mejorar y proponé una alternativa para cada caso”, es el promt.

No todos los prompts sirven para lo mismo. Este cambia la forma en que ChatGPT analiza un texto y mejora sus revisiones. Foto: NurPhoto via Getty Images

Con esta instrucción, el modelo no se limita a encontrar fallos evidentes, sino que también revisa aspectos relacionados con la experiencia de lectura y la organización del texto.

¿Qué tipo de problemas puede detectar?

Al utilizar este prompt, ChatGPT puede señalar aspectos que suelen pasar inadvertidos durante una revisión rápida. Entre ellos se encuentran frases redundantes, ideas repetidas, párrafos poco claros, argumentos débiles, cambios bruscos entre temas y problemas de coherencia.

Además, puede identificar si una introducción resulta poco atractiva, si un párrafo aporta información innecesaria o si una conclusión no responde al desarrollo del contenido.

La clave está en que el prompt le pide justificar cada observación y proponer una mejora concreta, en lugar de reescribir todo el texto.

¿Por qué funciona mejor que una corrección tradicional?

Cuando únicamente se solicita “corregir el texto”, la inteligencia artificial suele centrarse en la ortografía, la gramática y algunos cambios de estilo. En cambio, al indicarle que piense como un editor, el análisis se vuelve más crítico.

Con una mejor instrucción, ChatGPT ofrece revisiones más profundas y precisas. Foto: Europa Press via Getty Images

Esto permite evaluar no solo cómo está escrito un texto, sino también si comunica bien la información, mantiene un orden lógico y conserva el interés del lector desde el inicio hasta el final.

Por ese motivo, este tipo de instrucciones resulta útil para periodistas, estudiantes, creadores de contenido y cualquier persona que quiera mejorar la calidad de un escrito antes de publicarlo o compartirlo.