ChatGPT salvó la vida de un ex PXNDX: el promt que evitó una tragedia

Lo que comenzó como una molestia estomacal común durante una gira internacional, terminó convirtiéndose en una intervención quirúrgica de vida o muerte para Arturo Arredondo. El exguitarrista de la banda mexicana PXNDX y actual integrante de Desierto Drive, reveló que su decisión de acudir al hospital fue impulsada por una consulta de inteligencia artificial mientras se encontraba en Chile.

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Entre la confusión y la tecnología

Arredondo comenzó a experimentar malestares físicos que inicialmente pensó que era una intolerancia a la leche tras haber consumido lácteos. Sin embargo, la persistencia de los síntomas lo llevó a interactuar con ChatGPT para evaluar si su dolor era una exageración o algo real.

El promt que utilizó fue:

“Soy intolerante a la lactosa y ayer bebí un poco de leche. Empecé a sentirme mal ayer; siento como si me estuvieran apretando el estómago, pero ahora tengo escalofríos fuertes”.

El músico detalló que sentía una fuerte presión en el estómago, pero lo que realmente encendió las alarmas de la IA fue la presencia de escalofríos intensos, un síntoma que el chatbot identificó como ajeno a una simple indigestión. Siguiendo el consejo de la IA, el artista se dirigió a urgencias, una acción que resultó ser determinante para su supervivencia.

Un diagnóstico de gravedad: de apendicitis a peritonitis

Al llegar al centro médico, los especialistas confirmaron que la situación era crítica pues el diagnóstico reveló un apéndice perforado, una condición que puede desencadenar una peritonitis, la cual es una infección abdominal potencialmente mortal.

Proms que utilizó el artista para que la IA recomendará que fuera al hospital. Foto: Instagram @arthurwhite)

Sobre la rapidez de la atención y el papel de la tecnología, Arredondo compartió con sus seguidores: “Es más bien ser agradecido de que exista la tecnología para que me hayan podido operar tan rápido, porque sí era una emergencia”.

Tras la cirugía, su compañero de banda, Ricardo Treviño, confirmó que el músico se encontraba estable pero que requeriría varios días de hospitalización para su recuperación.

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Impacto en la gira y mensaje a sus seguidores

La emergencia médica obligó a la banda Desierto Drive a modificar y cancelar presentaciones programadas en Chile, Paraguay y Ecuador. A pesar del susto, el guitarrista ha mantenido una actitud positiva en sus redes sociales, documentando su proceso de recuperación y agradeciendo el apoyo recibido.

Con un toque de humor, el músico expresó: “Muchas gracias por sus mensajes de buena vibra, digo yo sé que no soy Maribel Guardia o algo, pero sí tenemos una minigira programada acá por Sudamérica y pues es la primera vez que les voy a tener que quedar mal”. Asimismo, dejó un mensaje contundente sobre la ayuda que recibió de su dispositivo: “Fue el primero que me dijo que tenía que ir a urgencias. Chavos, háganle caso a su celular”.

Actualmente, el artista continúa bajo observación médica en Chile, esperando recibir el alta para reprogramar sus compromisos musicales.