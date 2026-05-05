Hallazgo en aguas profundas: Estados Unidos alerta sobre un fenómeno submarino que estaría generando terremotos

Cuando se habla de terremotos, la imagen más común suele ser la de estructuras vibrando en la superficie. Sin embargo, en las profundidades del océano estos movimientos podrían tener un efecto distinto: desplazar microorganismos invisibles a simple vista.

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De acuerdo con un estudio presentado en la reunión anual 2026 de la Seismological Society of America, las zonas de subducción funcionan como una especie de “bomba tectónica” capaz de empujar microbios desde capas profundas hacia niveles más cercanos al lecho marino.

Esta hipótesis resulta relevante porque en el subsuelo oceánico existe una biosfera profunda donde habitan microorganismos que pueden permanecer inactivos durante miles o incluso millones de años. Según los modelos desarrollados por los investigadores, este fenómeno podría movilizar más de un millón de gigatoneladas de fluidos por cada millón de años y trasladar hasta 10^30 células microbianas, aunque estas cifras corresponden a estimaciones teóricas y no a mediciones directas.

Esta hipótesis resulta relevante porque en el subsuelo oceánico existe una biosfera profunda donde habitan microorganismos que pueden permanecer inactivos durante miles o incluso millones de años. Foto: Wolfgang Herath/OKAPIA/picture alliance

El lecho oceánico está lejos de ser un entorno estéril. Bajo la aparente capa de arena y sedimentos se acumulan materiales durante largos periodos, creando un hábitat donde persisten comunidades microbianas que operan a un ritmo extremadamente lento.

Estos microorganismos logran sobrevivir gracias a adaptaciones que les permiten subsistir con una energía mínima, como sistemas de reparación del ADN y enzimas especializadas para descomponer materia orgánica en profundidad. Sin embargo, cuando permanecen enterrados por demasiado tiempo, sus posibilidades de alimentarse, reproducirse y dispersarse se reducen.

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El proceso descrito se basa en un fenómeno ampliamente conocido en la geología. En las zonas de subducción, una placa tectónica se introduce por debajo de otra, lo que provoca que parte de los sedimentos de la placa descendente se desprendan y se acumulen formando una cuña contra la placa superior.

De acuerdo con Zhengze Li, doctorando de la University of Southern California, el movimiento a lo largo de fallas en estas regiones puede impulsar la circulación de fluidos. Dichos fluidos, que viajan a través de fracturas dentro de la cuña sedimentaria, funcionarían como un “ascensor microbiano” capaz de trasladar organismos que han permanecido enterrados durante largos periodos.

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Para dimensionar la magnitud del fenómeno, los investigadores aclaran que una gigatonelada equivale a mil millones de toneladas, mientras que 10^30 representa un número con 30 ceros. Esto indica que se trata de volúmenes y cantidades extremadamente grandes, aunque basados en modelos teóricos y no en un conteo directo de microorganismos.