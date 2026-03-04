Ciencia

Científicos descubren una nueva especie marina en aguas profundas del Pacífico: sorprende por su resistencia extrema

Es el primer registro de una especie perteneciente a este género en los últimos 25 años.

Redacción Tecnología
4 de marzo de 2026, 8:37 a. m.
El hallazgo amplía a once el número de especies reconocidas dentro de su familia.
El hallazgo amplía a once el número de especies reconocidas dentro de su familia. Foto: Montaje SEMANA con fotos de Instagram @schmidtocean / Getty Images

Un grupo multidisciplinario de investigadores chilenos del Departamento de Ecología y Biodiversidad de la Universidad Andrés Bello (UAB) confirmó el descubrimiento de una nueva especie de pulpo de aguas profundas en el Pacífico suroriental, tras analizar ejemplares resguardados por décadas en museos internacionales.

El hallazgo, divulgado en la Revista de Ciencias Marinas e Ingeniería, constituye el primero de este género en 25 años, amplía a once el número de especies reconocidas dentro de su familia y refuerza la importancia biológica de una de las regiones más aisladas del planeta para los esfuerzos globales de conservación.

Esta especie de pulpo carece de sacos de tinta por la falta de luz en su hábitat bajo los 2.000 metros de profundidad.
Esta especie de pulpo carece de sacos de tinta por la falta de luz en su hábitat bajo los 2.000 metros de profundidad. Foto: Instagram: @schmidtocean

En la investigación participaron entidades como la Universidad de Concepción y el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, que subrayaron la necesidad de ampliar las Áreas Marinas Protegidas ante la riqueza aún desconocida del fondo oceánico, considerado por los especialistas como un gran reservorio de biodiversidad.

El descubrimiento posiciona al sector sur del Pacífico suroriental como un punto clave para futuras exploraciones científicas. La especie fue clasificada dentro del género Graneledone y recibió el nombre de Graneledone sellanesi, denominación otorgada por María Cecilia Pardo y Christian Ibáñez en reconocimiento a Javier Sellanes, académico de la Universidad Católica del Norte e investigador vinculado al Centro de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas.

