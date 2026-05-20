El reto de la hamburguesa gigante que tiene en vilo a millones: el premio es un iPhone y más de 5 millones de pesos

Hay algo en la combinación de comida, cronómetro y dinero que hace que la gente pierda el juicio y Gorburgerr, un restaurante en Argentina, lo sabe muy bien. Lo que empezó como una propuesta local para atraer clientes curiosos terminó convirtiéndose en uno de los retos gastronómicos más comentados del momento en redes sociales: terminar una hamburguesa descomunal, con papas incluidas, antes de que el reloj llegue a cero.

Tres funciones clave de la cámara de iPhone 17 que debe conocer ahora mismo para elevar sus fotografías al máximo

El premio en juego es generoso: más de 5 millones de pesos colombianos y un iPhone 17 Pro Max. Pero hay un detalle que nadie ha podido ignorar: hasta ahora, absolutamente nadie lo ha logrado.

Un plato pensado para derrotar al hambre

El protagonista del desafío no es una hamburguesa cualquiera, pues las imágenes y videos publicados desde la cuenta oficial del restaurante en Instagram muestran un plato de proporciones gigantes, diseñado no para satisfacer el apetito sino para ponerlo a prueba.

Aunque algunos participan en pareja para tener ventaja, el tiempo reducido hace aún más difícil el desafío. Foto: @gorburgerr

Hay quienes lo intentan solos y quienes se atreven en pareja, aunque en ese caso la presión aumenta: la dupla dispone solo de cinco minutos para terminarlo, la mitad del tiempo que tiene un participante individual.

10 minutos en solitario

5 minutos en pareja

0 ganadores hasta ahora

Las estrategias no faltan. En los videos circula de todo: personas que mojan la comida en agua para bajar el volumen más rápido, quienes dividen el plato con precisión quirúrgica antes de empezar, y otras que simplemente confían en la velocidad pura. Nada ha funcionado.

Las reglas del juego y lo que pasa si pierde

“En caso de ganar no pagas nada y te llevas el premio en el momento, en caso de perder abonas el desafío a la casa”, señala el restaurante.

Participar tiene sus condiciones, y no todas son favorables para el concursante. Quienes aceptan el reto y no logran terminarlo deben pagar una penalización equivalente al 10% del premio: unos 200.000 pesos argentinos, que al cambio rondan los 540.000 pesos colombianos.

El restaurante permite comprar uno o dos minutos extra pagando un monto adicional, una válvula de escape que, en teoría, aumenta las posibilidades de éxito. En la práctica, aún no ha marcado la diferencia.

En cambio, quien sí logre terminarlo no paga nada por participar y se lleva el paquete completo: los 2 millones de pesos argentinos —equivalentes a unos 5.400.000 pesos colombianos— más el iPhone 17 Pro Max de 256 GB. Un premio que, por ahora, sigue esperando a su dueño.

La viralidad del desafío no depende del premio sino de algo mucho más primitivo: el morbo de ver si alguien puede lograrlo. Cada video que el restaurante publica suma millones de reproducciones. Los comentarios se llenan de ánimos, de burlas y de personas que aseguran que ellas sí podrían.