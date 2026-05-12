iOS 26.5 ya está disponible: estos son los iPhone compatibles para descargar la última actualización de Apple

El sistema operativo de los dispositivos iPhone continúa evolucionando con cada actualización de iOS, incorporando cambios enfocados en mejorar la seguridad, la apariencia de la interfaz y la protección de la información personal de los usuarios. Estas versiones también suelen añadir herramientas y ajustes que optimizan la experiencia.

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En ese contexto, este lunes, 11 de mayo, fue presentada la actualización iOS 26.5, considerada por los expertos como el último paso importante antes del lanzamiento oficial de iOS 27. La compañía se prepara así para introducir una nueva generación de su software móvil en las próximas semanas.

La llegada de esta versión ocurre a pocos días de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, conocida como WWDC, evento en el que tradicionalmente se anuncian las novedades del ecosistema de la marca. Por ello, se cree que esta será una de las últimas actualizaciones relevantes antes de la renovación completa del sistema.

iOS 27 marcará el fin del soporte para varios iPhone lanzados hace algunos años. Foto: AFP

Aunque iOS 26.5 no incorpora una gran cantidad de funciones inéditas, sí añade mejoras útiles para los usuarios. Entre los cambios más destacados se encuentran algunos retoques visuales y ajustes enfocados en reforzar la privacidad y la protección de los datos.

Estos son los dispositivos que se pueden actualizar al iOS 26.5

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

La compañía lanzó una función exclusiva que anticipa el consumo de batería y reduce el gasto innecesario. Foto: NurPhoto via Getty Images

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

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iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (segunda generación y versiones posteriores)

Las actualizaciones disponibles dependen de la compatibilidad de cada dispositivo. Foto: Getty Images

Así puede actualizar los dispositivos iPhone a iOS 26.5

Los usuarios que aún no hayan recibido automáticamente la actualización de iOS 26.5 pueden instalarla de forma manual desde los ajustes del iPhone. Para hacerlo, deben ingresar al apartado de ‘Configuración’, seleccionar ‘General’ y luego acceder a ‘Actualización de software’, donde el dispositivo mostrará la versión instalada y las novedades disponibles.

Si existe una nueva actualización compatible con el equipo, el sistema permitirá iniciar el proceso al pulsar la opción ‘Descargar e instalar’. Después de esto, solo será necesario seguir las indicaciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación correctamente.