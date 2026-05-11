Internet satelital en celulares: así puede conectarse gratis con Starlink desde cualquier lugar y sin interrupciones

Starlink, el servicio de internet satelital impulsado por SpaceX, se ha convertido en una alternativa para llevar conectividad a regiones donde las redes tradicionales aún presentan limitaciones. Gracias a su red de satélites, la compañía ofrece conexión de alta velocidad y baja latencia en zonas rurales y apartadas, facilitando el acceso y mejorando las posibilidades de comunicación en territorios desconectados.

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En este contexto, la empresa lanzó una promoción que permite a nuevos usuarios probar el servicio durante 30 días sin pagar mensualidad. Para acceder al beneficio, las personas deben ingresar al portal oficial de Starlink, registrar la dirección donde instalarán el sistema y completar la solicitud en línea.

La iniciativa busca ampliar el acceso a una conexión estable y rápida en lugares donde las opciones de internet suelen ser limitadas o costosas.

Con una cifra sin precedentes, Starlink se posiciona como el sistema satelital más influyente del planeta. Foto: Getty Images

La prueba gratuita de Starlink se convierte en una opción atractiva para personas, empresas y viajeros que necesitan una conexión estable para trabajar, estudiar o mantenerse comunicados. Esta modalidad permite comprobar el rendimiento real del servicio antes de adquirir el equipo y contratar una suscripción.

Durante los 30 días de acceso sin costo, los usuarios pueden realizar videollamadas, navegar en internet, usar plataformas de streaming y probar distintas aplicaciones para verificar la calidad de la conexión en su ubicación. La compañía recomienda revisar previamente las condiciones de la promoción para conocer los requisitos, alcances y posibles restricciones del beneficio.

Starlink se destaca por brindar acceso rápido y confiable incluso en áreas remotas. Foto: Getty Images

Esta propuesta va dirigida a quienes nunca han utilizado el servicio y desean evaluar su funcionamiento sin asumir compromisos inmediatos. Además, se convierte en una alternativa útil para zonas rurales, comunidades apartadas, operaciones temporales y familias que requieren conectividad constante mientras se desplazan.

Sin embargo, la única condición de la compañía es que, en caso de no continuar con el servicio, solo será necesario devolver el equipo antes de que finalice el periodo de prueba para evitar cobros adicionales.

El servicio de internet satelital se puede solicitar a través de su página web. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo tener el mes de prueba?

Para acceder a la prueba gratuita de Starlink, los interesados deben ingresar al portal oficial del servicio y buscar la opción habilitada para probar el internet satelital durante 30 días. Desde allí, será necesario registrar la dirección exacta donde se instalará el sistema para verificar si la cobertura está disponible en la zona seleccionada.

Una vez confirmada la disponibilidad, los usuarios podrán solicitar el kit de instalación mediante el botón de compra y completar el formulario de registro para crear su cuenta. La compañía recomienda leer cuidadosamente los términos y condiciones de la promoción, ya que las políticas de uso y devolución pueden variar dependiendo del país o la región.

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Antes de recibir el equipo, también recomiendan preparar el lugar donde se ubicará la antena para facilitar la instalación y aprovechar mejor el periodo de prueba. De esta manera, las personas podrán evaluar la velocidad y estabilidad de la conexión en diferentes horarios y actividades cotidianas.