Los AirPods del futuro ya están en pruebas: así funcionarían las cámaras integradas capaces de “ver” el entorno del usuario

Apple continúa avanzando en sus próximos auriculares AirPods con cámara integrada, que ya están en las últimas fases de desarrollo y que servirán para analizar el espacio de alrededor del usuario, recogiendo información para funcionar en conjunto con la versión renovada de Siri.

Internet satelital en celulares: así puede conectarse gratis con Starlink desde cualquier lugar y sin interrupciones

En el marco de la versión renovada del asistente Siri y sus funciones avanzadas de inteligencia artificial (IA) impulsadas por las capacidades de Google Gemini, que llegarán previsiblemente en septiembre de este año, los de Cupertino están apuntando hacia sus próximos dispositivos creados específicamente para trabajar con esta tecnología en un ecosistema de IA.

Es el caso de los auriculares AirPods con cámaras integradas, en los que la compañía ha estado trabajando durante los últimos años y que ahora ya están “en pruebas avanzadas” dentro de las últimas fases de desarrollo de producto, una etapa conocida como DVT o pruebas de validación de diseño.

Probablemente Apple presentará los AirPods Pro 3. Foto: 123rf

Así lo han detallado fuentes relacionadas con la tecnológica en declaraciones a Bloomberg, compartidas por el periodista Mark Gurman, que han matizado que ya se ha presentado el diseño y las capacidades finales.

En concreto, estos auriculares disponen de un diseño equipado con cámaras, que servirán para recoger imágenes del espacio que rodea al usuario y utilizar esta información para reforzar las capacidades de Siri. Por tanto, no están pensados para hacer fotografías o videos, sino para actuar como una entrada de información visual para el asistente.

Apple ha revelado nuevas funciones para sus AirPods que se implementarán pronto. Foto: Getty Images

De hecho, las cámaras integradas serán de baja resolución y estarán ubicadas en el auricular derecho y en el izquierdo, que contarán con un formato similar a los AirPods 3 Pro, aunque con un palo más largo, como ha recogido Gurman.

También incluirán una luz LED en cada auricular que se mostrará encendida cuando se estén recogiendo datos visuales, de cara a informar a las personas de que pueden estar siendo grabadas. Este detalle de diseño está relacionado con las recientes preocupaciones sobre la privacidad y el uso de dispositivos tecnológicos con cámaras integradas en entornos públicos, como es el caso de las gafas inteligentes.

¿Escuchan los celulares las conversaciones privadas? Configuración para evitar la publicidad dirigida

Con todo ello, aunque el hardware está prácticamente listo, los nuevos AirPods con cámara deberán pasar pruebas relacionadas con su funcionamiento integrado con IA. Esto se debe a que Apple pretende ofrecer un uso en el que los usuarios puedan hacer preguntas sobre su entorno y que, a través de las cámaras y micrófonos de los auriculares, interactúen con Siri para obtener una respuesta.

Igualmente, también se está trabajando en funciones para ofrecer recordatorios a los usuarios, basándose en el análisis de su entorno a través de las cámaras. Incluso, pudiendo guiarlos por el espacio o proporcionar indicaciones más avanzadas.

*Con información de Europa Press.