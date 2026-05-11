¿Miedo al nuevo botón de Instagram? La verdad sobre quiénes pueden ver esta función

Usuarios están experimentando cierta duda antes de interactuar con la última novedad de Instagram por temor a quedar expuestos, pues el reciente anuncio del CEO de la plataforma sobre la incorporación de un nuevo icono junto al corazón de los comentarios ha despertado interrogantes sobre si esta acción es pública o si genera notificaciones a terceros.

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El misterio del “pulgar hacia abajo” resuelto

La principal preocupación de la comunidad es si el autor de un comentario recibirá una alerta cuando alguien marque que no le gusta su mensaje. No obstante, las fuentes confirman que se trata de una función totalmente privada. Ni la persona que escribió el comentario ni el dueño de la publicación tienen forma de saber quién ha pulsado el botón.

El nuevo botón de Instagram no enviaría alertas ni mostraría quién reaccionó contra un comentario. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

A diferencia de los corazones, aquí no existe un registro de nombres ni un recuento público que otros puedan consultar. Es, en esencia, un “botón fantasma” diseñado para que el usuario se sienta libre de calificar el contenido sin miedo a represalias sociales o malentendidos.

¿Para qué sirve realmente si nadie lo ve?

Aunque para el resto del mundo el voto sea invisible, para el sistema interno de Instagram es una señal muy importante, pues al pulsar este botón, el icono se vuelve oscuro y aparece un aviso confirmando que la persona verá menos mensajes de ese estilo en el futuro.

Su objetivo es entrenar al algoritmo (el cerebro digital que decide qué mostrarte primero) para que aprenda las preferencias personales. Gracias a estos votos, la aplicación podrá identificar qué tipos de interacciones resultan molestas o irrelevantes, enviando esos comentarios al final de la lista para que pasen desapercibidos.

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¿Por qué no todos tienen el botón todavía?

Es posible que al abrir la aplicación hoy mismo no encuentre este nuevo control al lado de los corazones, pero no significa que su cuenta tenga alguna restricción, sino que Instagram está aplicando un despliegue gradual.

Esto significa que la función se está activando poco a poco en diferentes regiones y países para asegurar que todo funcione correctamente antes de que llegue a los millones de usuarios globales.

Se espera que, tras este periodo de integración por zonas, la herramienta esté disponible para todo el mundo en cuestión de pocos días.