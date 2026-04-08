El botón de “no me gusta” en X ha generado curiosidad y algunas dudas entre los usuarios en Colombia, pues recientemente esta herramienta ha comenzado a circular.

Aunque la plataforma comenzó a notificar esta implementación a finales de marzo de 2026, muchos usuarios no la ven en sus aplicaciones todavía, incluso con la última versión instalada.

Cuál es la función del botón de ‘no me gusta’

Elon Musk, dueño de X, confirmó que la función vuelve a la red social, pero con un propósito particular.

Según explicó, su intención no es permitir que los usuarios califiquen publicaciones de manera negativa de forma general, sino mejorar la calidad de las interacciones.

Así aparece la función del 'No me gusta' o también llamado 'dislike'. Foto: X - @thegaboeth

La herramienta está diseñada para reducir la visibilidad de los bots y de los comentarios irrelevantes, ofensivos o spam, ayudando a que las conversaciones sean más limpias y constructivas.

La inteligencia artificial de X, Grok, se encarga de interpretar estas acciones y ajustar el alcance de los mensajes que pueden ser problemáticos.

La nueva herramienta de X que permite bloquear a Grok y proteger las imágenes publicadas

¿Por qué muchos colombianos aún no lo ven?

La disponibilidad del botón actualmente es limitada y se implementa de manera gradual: solo algunos perfiles pueden interactuar con este botón, principalmente cuentas prémium o verificadas, como comentó Elon Musk.

La función llega poco a poco: únicamente perfiles selectos, principalmente verificados o prémium, tienen acceso al “no me gusta”. Foto: X - @elonmusk

Asimismo, según Grok, los “no me gusta” son de carácter privado, es decir, no se muestran al público.

La mayoría de los usuarios no verá la función en su aplicación, al menos de momento; con el tiempo se espera que se expanda a más usuarios, aunque dependerá del comportamiento de la comunidad y de los resultados que la plataforma observe en esta fase inicial. La idea es que cumpla un objetivo: mejorar la interacción sin convertirse en un mecanismo de hostigamiento.