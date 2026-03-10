La nueva herramienta de X que permite bloquear a Grok y proteger las imágenes publicadas

La red social X planea agregar una nueva opción para, a la hora de compartir imágenes, impedir a su asistente de inteligencia artificial (IA) Grok la edición de dichos archivos multimedia, evitando que otros usuarios soliciten generar versiones alternativas.

La plataforma de microblogging propiedad de Elon Musk permite utilizar su chatbot Grok para manipular las imágenes que comparten otros usuarios en la red social y, tras ello, publicar dicho contenido modificado como una respuesta a la publicación original.

En este marco, X se enfrentó recientemente a un episodio complejo, iniciado por un fallo en las salvaguardias del generador de imágenes de Grok, que permitía publicar imágenes sexualizadas de menores y distribuirlas en la red social.

Concretamente, el chatbot de IA accedía a la petición de algunos usuarios de utilizar imágenes ya compartidas en publicaciones de la plataforma para desnudar a mujeres y niños, modificando sus imágenes para ponerles bikinis o que aparecieran en posiciones sexuales. En este contexto, Grok llegó a compartir más de 3 millones de imágenes sexualizadas, 23.000 de menores.

El magnate busca entrenar a Grok, pero los expertos advierten del riesgo de vender tus datos a terceros. Foto: Getty Images

Ahora, la red social planea introducir una nueva opción en la configuración de subida de imágenes de la aplicación de X para iOS, con la que, al activarla, permite impedir que Grok modifique las imágenes compartidas en la publicación.

Se trata de la opción ‘Bloquear modificaciones de Grok’, que previene que el asistente de IA pueda generar una versión alternativa del contenido en cuestión, tal y como han podido comprobar desde Social Media Today y The Verge.

Grok desactiva herramienta que permite desnudar personas Foto: Foto: Captura de pantalla

Como resultado, al activarlo, se impide que otros usuarios puedan responder a la publicación etiquetando a @Grok y solicitando que modifique las imágenes. Por tanto, evita que se lleven a cabo variaciones del contenido compartido mediante este sistema.

Para encontrar la nueva herramienta, desde The Verge han matizado que, una vez subida la imagen, el usuario deberá tocar el botón de pincel que aparece en la parte inferior y, tras ello, seleccionar el icono de la bandera en la barra de tareas de edición. Una vez desplegadas las opciones, se deberá activar el apartado de ‘Bloquear modificaciones de Grok’.

Según las pruebas del medio citado, ni los usuarios gratuitos ni los suscriptores de X Premium pueden editar imágenes con Grok si se ha habilitado el bloqueo. No obstante, por el momento, esta nueva función se ha visualizado exclusivamente en la versión de X para dispositivos con sistema operativo iOS, pero no está disponible en la versión web ni en Android. Tampoco se ha anunciado la función oficialmente.

Igualmente, se ha de tener en cuenta que, a pesar de esta opción de bloqueo, los usuarios aún pueden continuar editando la imagen publicada directamente a través de la aplicación de Grok, en lugar de respondiendo a la publicación.

*Con información de Europa Press.