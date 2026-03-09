Tecnología

Estas son las profesiones que sobrevivirían al avance de la inteligencia artificial: advierten qué trabajos seguirán haciendo los humanos

Expertos estiman que ocho millones de trabajos serán reemplazados por la IA en menos de diez años.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 4:54 p. m.
Algunos trabajos estarán a salvo de ser reemplazados por la tecnología.
Cada vez, la tecnología avanza a niveles sin precedentes que facilitan ciertas actividades y reemplazan muchas otras que normalmente las hacían humanos. Ahora con la fuerza que está tomando la inteligencia artificial ha aumentado también la preocupación de hasta qué punto van a tomar las labores humanas, para hacerlas de manera más eficaz y ágil.

Pese a que en efecto habrá muchos trabajos que serán desempeñados por las máquinas en un futuro, hay actividades que seguirá siendo exclusivas para las personas, o que solo necesitarán una ayuda de la tecnología para llevarlas a cabo más rápido. Estas son algunas de las carreras que no desaparecerán con el tiempo, así la inteligencia artificial presente más y más evoluciones.

Algunos expertos han pronosticado que una de cada seis personas use la inteligencia artificial en sus labores diarias, y han considerado que al menos ocho millones de personas perderán su trabajo por esta tecnología en el 2035, de acuerdo con un reportaje del medio The Sun.

x
“Hay tareas que la IA simplemente no puede realizar, como cultivar relaciones, desenvolverse en la política o interpretar el discurso de una sala”, aseguró la profesora Karla Sayegh, experta en IA de la Judge Business School de la Universidad de Cambridge, el medio en mención.

Así las cosas, estos son los trabajos que, por ahora, están a salvo de la inteligencia artificial:

Anestesista: Según The Sun, este empleo tiene una calificación de 93,3 sobre 100 en una escala de resistencia a la IA. La tecnología puede ayudar a evaluar los signos vitales, pero no puede reemplazar el juicio de quien suministra la anestesia.

Partera: La IA no puede reemplazar la conexión humana de un parto y la toma de decisiones cuando nace un bebé. Sin embargo, la tecnología puede ser implementada para hacer que l sala de maternidad esté más organizada y adaptar las condiciones a cada mujer que tiene un bebé.

Herramientas de IA como ChatGPT superó los 700 millones de usuarios activos en lo que va de este año, según OpenAI. Su expansión incrementa la demanda energética.
La jardinería es uno de los trabajos que sobrevivirá otro par de años. Foto: 123RF

Jardinero: La IA y otro avances pueden contribuir al cuidado del césped y el terreno, pero no pueden reemplazar el contacto físico, podar las plantas o manejar el ganado.

Peluquero: Para que la tecnología reemplace este trabajo se requiere que avance a pasos agigantados, pues los robots no tiene la coordinación que requiere un esteticista.

Entrenador de perros: Varios ensayos científicos han descubierto que los animales tiene menos probabilidades de interactuar con los robots o seguir sus órdenes.

Otros trabajos que destacan son: cocinero, pescador, líder religioso, constructor y artista. Sin embargo, los expertos citados por The Sun recuerdan a las personas que la inteligencia artificial debería servir para facilitar ciertas labores y agilizar el trabajo, para obtener más resultados, por lo que debe ser más una herramienta que un obstáculo en el trabajo.