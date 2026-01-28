IA University, academia colombiana, anuncia expansión a Estados Unidos ante creciente demanda de formación en inteligencia artificial

Ante el crecimiento sostenido de la inteligencia artificial, que supera el 35 % anual a nivel global, según Sectorial, y la brecha existente entre la demanda de talento especializado y la disponibilidad de perfiles capacitados, IA University anunció su expansión hacia Estados Unidos. La institución educativa, fundada en 2022 por el colombiano David Rodríguez Pinto, comenzará operaciones en Miami a partir de febrero, con el propósito de acercar formación especializada a uno de los ecosistemas empresariales y tecnológicos más activos del mundo.

De acuerdo con datos de IEBS, Estados Unidos y China concentran más del 70 % de la inversión mundial en inteligencia artificial, liderando el desarrollo y la aplicación de modelos avanzados. En paralelo, un estudio de Access Partnership y Amazon Web Service indica que el 70 % de las empresas busca talento especializado en IA, pero solo el 20 % logra encontrarlo. Este desajuste ha llevado a que más del 50 % de los profesionales considere urgente capacitarse en esta tecnología.

En respuesta a este escenario, durante 2025 IA University formó a más de 20.000 personas en América Latina mediante paneles, diplomados y programas intensivos orientados a la adopción de inteligencia artificial en emprendimientos, empresas y organizaciones. Los contenidos estuvieron dirigidos tanto a perfiles técnicos como a empresarios, directivos y equipos de trabajo interesados en incorporar estas herramientas en sus procesos productivos.

Uno de los ejes del modelo educativo de la institución es la capacitación corporativa, con programas diseñados para áreas como marketing, ventas, operaciones, logística y toma de decisiones. Al respecto, Rodríguez señala que “la inteligencia artificial se ha convertido en un habilitador transversal de eficiencia operativa. La evidencia muestra que su adopción puede incrementar la productividad empresarial entre un 20 % y un 40 %, al optimizar procesos, automatizar tareas de alto volumen, mejorar la analítica de datos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas. Nuestro enfoque está en desarrollar capacidades reales dentro de las organizaciones, para que los equipos comprendan la tecnología y la integren de manera sostenible en sus flujos de trabajo y modelos de negocio”.

Los programas de la academia cuentan con certificación de una universidad de Estados Unidos, lo que les otorga respaldo académico internacional. enfrentan los desafíos de la transformación digital.