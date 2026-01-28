CÁPSULA

IA University, academia colombiana, anuncia expansión a Estados Unidos ante creciente demanda de formación en inteligencia artificial

La academia, fundada en 2022, iniciará operaciones en Miami con una oferta educativa dirigida a empresas y profesionales que buscan capacitación especializada en IA.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 1:26 p. m.
David Rodríguez expande su escuela de IA a EE. UU.
David Rodríguez expande su escuela de IA a EE. UU. Foto: Suministrada / API

Ante el crecimiento sostenido de la inteligencia artificial, que supera el 35 % anual a nivel global, según Sectorial, y la brecha existente entre la demanda de talento especializado y la disponibilidad de perfiles capacitados, IA University anunció su expansión hacia Estados Unidos. La institución educativa, fundada en 2022 por el colombiano David Rodríguez Pinto, comenzará operaciones en Miami a partir de febrero, con el propósito de acercar formación especializada a uno de los ecosistemas empresariales y tecnológicos más activos del mundo.

De acuerdo con datos de IEBS, Estados Unidos y China concentran más del 70 % de la inversión mundial en inteligencia artificial, liderando el desarrollo y la aplicación de modelos avanzados. En paralelo, un estudio de Access Partnership y Amazon Web Service indica que el 70 % de las empresas busca talento especializado en IA, pero solo el 20 % logra encontrarlo. Este desajuste ha llevado a que más del 50 % de los profesionales considere urgente capacitarse en esta tecnología.

En respuesta a este escenario, durante 2025 IA University formó a más de 20.000 personas en América Latina mediante paneles, diplomados y programas intensivos orientados a la adopción de inteligencia artificial en emprendimientos, empresas y organizaciones. Los contenidos estuvieron dirigidos tanto a perfiles técnicos como a empresarios, directivos y equipos de trabajo interesados en incorporar estas herramientas en sus procesos productivos.

Uno de los ejes del modelo educativo de la institución es la capacitación corporativa, con programas diseñados para áreas como marketing, ventas, operaciones, logística y toma de decisiones. Al respecto, Rodríguez señala que “la inteligencia artificial se ha convertido en un habilitador transversal de eficiencia operativa. La evidencia muestra que su adopción puede incrementar la productividad empresarial entre un 20 % y un 40 %, al optimizar procesos, automatizar tareas de alto volumen, mejorar la analítica de datos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas. Nuestro enfoque está en desarrollar capacidades reales dentro de las organizaciones, para que los equipos comprendan la tecnología y la integren de manera sostenible en sus flujos de trabajo y modelos de negocio”.

Cápsulas

Con un déficit eléctrico proyectado de hasta 6 % al 2030, Colombia acelera la autogeneración y el almacenamiento en 2026

Cápsulas

Empresa colombiana Helti impulsa la exportación de productos de bienestar y salud íntima en la región

Cápsulas

Carlos Alberto Saad Llinás fue nombrado como nuevo presidente de Findeter

Cápsulas

Subsidio monetario podrá moverse en tiempo real con nuevo sistema de pagos

Cápsulas

Fundación Bolívar Davivienda abre convocatoria nacional para fortalecer organizaciones sociales en 2026

Cápsulas

Gobernadores y sector energético articulan plan para garantizar suministro en el Caribe

Cápsulas

Impuestos en Bogotá: hay ciudadanos que hacen el aporte voluntario. Esta es la cifra

Empresas

“Hemos decidido no invertir, vamos a buscar otros mercados”: Presidente de Fabricato se refirió a las apuestas de la empresa

Mujeres

Julita Barreto y Laura Anzola, las conductoras del bootcamp ‘Liderazgo de Alto Impacto para Mujeres’

Opinión

El amor y la política solo sobreviven cuando se prueban en la verdad

Los programas de la academia cuentan con certificación de una universidad de Estados Unidos, lo que les otorga respaldo académico internacional. enfrentan los desafíos de la transformación digital.

Más de Cápsulas

Panorama energético de 2026 anticipa presiones en precios y oferta para Colombia

Con un déficit eléctrico proyectado de hasta 6 % al 2030, Colombia acelera la autogeneración y el almacenamiento en 2026

David Rodríguez expande su escuela de IA a EE. UU.

IA University, academia colombiana, anuncia expansión a Estados Unidos ante creciente demanda de formación en inteligencia artificial

Guillermo Correa y Daniel Gómez, cofundadores de Helti

Empresa colombiana Helti impulsa la exportación de productos de bienestar y salud íntima en la región

Carlos Alberto Saad Llinás, nuevo presidente de Findeter.

Carlos Alberto Saad Llinás fue nombrado como nuevo presidente de Findeter

.

Subsidio monetario podrá moverse en tiempo real con nuevo sistema de pagos

.

Fundación Bolívar Davivienda abre convocatoria nacional para fortalecer organizaciones sociales en 2026

Jesús Pérez, gerente de la RAP Caribe

Gobernadores y sector energético articulan plan para garantizar suministro en el Caribe

En los últimos diez años, el valor de los inmuebles en el país ha aumentado en promedio 4 por ciento, según el Índice de Valoración Predial del Dane.

Impuestos en Bogotá: hay ciudadanos que hacen el aporte voluntario. Esta es la cifra

Air-e Intervenida y Universidad del Atlántico consolidan alianza para el fortalecimiento académico y la transición energética

Air-e Intervenida y la Universidad del Atlántico acuerdan agenda conjunta para el fortalecimiento académico y la transición energética

Juan Valdez es una de las marcas colombianas más reconocidas del mundo

Juan Valdez redefine su estrategia en el mercado chino

Noticias Destacadas