Compras en línea para el Día del Padre 2026 alcanzan un ticket promedio de $224.000 en Colombia

A pocos días del Día del Padre, el comercio electrónico en Colombia registra un aumento en la búsqueda y compra de regalos, con actividad en categorías como moda, tecnología, deportes y artículos para el hogar.

Tiendanube reportó que en las últimas dos semanas las ventas crecieron 15,1 % frente al periodo anterior, con un ticket promedio de $161.428 por compra.

En las categorías asociadas a esta fecha, Salud y belleza registró un aumento del 81,5 %, mientras que Electrónica e informática creció 60,7 %. El comportamiento se relaciona con el adelanto de la celebración al 14 de junio debido a la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio.

En el análisis regional, Cundinamarca tuvo el mayor ticket promedio con $304.750, seguida por Santander, con $252.529; Antioquia, con $195.143; Bogotá, con $168.354; y Valle del Cauca, con $158.367.

Seis de cada diez compras en línea se realizaron desde dispositivos móviles. Sin embargo, el valor promedio de las transacciones fue mayor en computadores, con $224.000 frente a $142.000 en móviles.

En medios de pago, la transferencia bancaria concentró el 24 % de las órdenes, seguida por tarjeta de crédito con 16,2 %, efectivo con 15,3 % y billeteras digitales con 13,8 %.

“El adelantamiento del Día del Padre no frenó el consumo, lo redirigió. Los datos de nuestras tiendas muestran que el e-commerce colombiano absorbió parte de esa demanda anticipada: más órdenes, mayor ticket y un salto claro en categorías como salud y belleza y electrónica, que son compras de regalo por definición. El canal digital le dio a los colombianos la flexibilidad que el calendario electoral no les dejó”, comentó Augusto Otero, country manager de Tiendanube Colombia.

Las cifras reflejan mayor actividad en el comercio electrónico durante la temporada del Día del Padre y una mayor diversificación de los hábitos de compra y pago en el país.