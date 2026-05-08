Día de la Madre 2026 impulsa un aumento del 16 % en las ventas ‘online’ en Colombia

El comercio electrónico en Colombia registró un incremento en las ventas durante la semana previa al Día de la Madre, una de las fechas de mayor movimiento para el sector. De acuerdo con datos de Tiendanube, entre el 27 de abril y el 4 de mayo de 2026 las ventas online crecieron 16 % en facturación y 17 % en órdenes frente a la semana anterior.

Durante ese período, el ticket promedio por compra alcanzó los $143.045, mientras que la cantidad de productos vendidos aumentó 29 %. Además, cada orden incluyó en promedio 3,1 productos, lo que reflejó un mayor volumen de compras relacionadas con regalos para la celebración.

Entre los artículos con temática de Día de la Madre más vendidos se ubicaron chocolates y bombones, papelería temática, ropa de bebé personalizada, kits de infusiones, bolsos y carteras. Según el reporte, estas tendencias muestran una preferencia de los consumidores por productos personalizados y asociados al bienestar.

Las categorías con mayor volumen de ventas en el país fueron Regalos y Juegos, Indumentaria y Accesorios, Salud y Belleza, Comida y Bebida, y Joyería.

“En fechas como el Día de la Madre vemos un crecimiento importante en las compras online, especialmente en categorías asociadas a regalos personalizados, bienestar y experiencias. Además, beneficios como el envío gratuito siguen siendo clave para impulsar la decisión de compra de los consumidores”, afirmó Augusto Otero.

En cuanto a los métodos de pago, las transferencias concentraron el 30 % de las compras, seguidas por tarjetas de crédito con 16 %, efectivo con 15 %, pagos personalizados con 13 %, billeteras virtuales con 12 % y tarjetas débito con 4 %. Asimismo, el 45 % de las órdenes incluyó envío gratuito.

Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander concentraron gran parte de las ventas registradas durante la semana previa a la celebración. Cundinamarca reportó el ticket promedio más alto del país, con $247.736, impulsado principalmente por las categorías de Electrónica e IT, Indumentaria y Accesorios, y Salud y Belleza.