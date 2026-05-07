En el marco del Día de la Madre, Colombia exportó más de 330 millones de flores

En la mañana del jueves 7 de mayo de 2026, Colombia completó otra serie de viajes en los cuales se contó con millones de flores que fueron exportadas para el Día de la Madre con destino a Estados Unidos.

Colombia se consolida como segundo exportador de flores en el mundo y referente en competitividad logística

“En una semana de temporada llegamos 110, 120 vuelos por cada semana; la temporada son tres semanas y por eso tantas flores que llegan acá, unas 2300 toneladas solo para los Estados Unidos, y volamos principalmente a Miami; 90% de los vuelos vienen acá. También Los Ángeles, donde tenemos la flor para el mercado de California, y también San Juan y Puerto Rico”, señaló Diego Elías, CEO de Avianca Cargo a Blu Radio.

#VideoBlu En el marco del Día de la Madre, más de 330 millones de flores colombianas fueron exportadas a Estados Unidos. Miami se consolidó como una de las principales terminales de carga, recibiendo el 95 % de las flores que luego serán distribuidas a todo el país. Avianca… pic.twitter.com/sKyJcQBzv2 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 7, 2026

Según Asocolflores, la floricultura colombiana genera más de 240.000 empleos formales directos e indirectos, de los cuales el 60% son directos. Cerca del 60% de los empleos están ocupados por mujeres, y la gran mayoría son madres cabeza de familia.

En términos de empleo formal, es el sector agrícola más intensivo en mano de obra del país. En 2025, el país exportó cerca de 317 mil toneladas de flores a cerca de 100 mercados, logrando un ingreso de más de 2.200 millones de dólares.

Exportación de flores colombianas Foto: Avianca

“También Los Ángeles, donde tenemos la flor para el mercado de California, y también San Juan y Puerto Rico. Todo el territorio americano que transportamos las flores de Colombia y Ecuador, pero no solo Estados Unidos, que es el principal mercado; también llevamos a Europa en nuestros aviones desde Bogotá. También llevamos a Asia con otras aerolíneas con las que tenemos alianza: China, Japón, Corea, varios países llegan a la flota colombiana para esa fecha tan especial, complementó Diego Elías, CEO de Avianca Cargo, a Blu Radio.

Las ‘flores del bien’ para el agro: lo que salva en Colombia el San Valentín de Estados Unidos

Hay que destacar que Colombia produce más de mil variedades de flores durante todo el año. Mantener esa posición requiere sistemas productivos que garanticen calidad de manera consistente y que reduzcan la exposición a riesgos sanitarios y climáticos.

Los resultados en campo muestran que la integración entre protección de cultivos de última generación y prácticas regenerativas puede mantener la productividad: suelos con mayor capacidad de infiltración, menor presión de plagas por biodiversidad funcional y reducción progresiva de costos de insumos son compatibles con los estándares de exportación que el mercado internacional exige.