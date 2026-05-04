Colombia se consolida como segundo exportador de flores en el mundo y referente en competitividad logística

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, hizo el “cierre” de las exportaciones top con la llegada de una de las temporadas más importantes para el despacho de flores al mundo: el Día de las Madres. Todo esto durante un evento realizado en la tarde de este lunes, 4 de mayo de 2026.

Exportaciones de flores se fortalecen con una estrategia que cumple 20 años

La ministra señaló que, gracias al trabajo articulado que adelantan los sectores público y privado para lograr la efectiva y segura exportación de flores, Colombia se consolida como el segundo mayor exportador de este producto del mundo, solo después de los Países Bajos.

Proceso de exportación. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Por su parte, la presidenta de Asocolflores, Laura Valdivieso Jiménez, subrayó que cada flor exportada es resultado de un proceso logístico coordinado que involucra múltiples actores, incluyendo autoridades como la Policía Antinarcóticos.

En materia de transporte, la aerolínea Avianca desempeñó un papel clave durante la temporada, movilizando más de 21.300 toneladas de flores hacia distintos destinos internacionales.

“Llevamos la calidad, la biodiversidad y el trabajo de nuestro campo a los mercados más exigentes del mundo. Por eso, la articulación entre los sectores público y privado es fundamental para que las flores colombianas lleguen a sus destinos frescas, a tiempo y en las condiciones óptimas que exigen los mercados externos”, dijo la ministra Diana Marcela Morales Rojas.

Cifras del impacto del sector de la floricultura

La floricultura nacional representa un importante motor de desarrollo social. Cerca del 80 % de las flores que se venden en Estados Unidos provienen de Colombia, lo que refleja la alta confianza en la calidad del producto nacional.

El país exporta más de 1.600 variedades, entre las que destacan rosas, claveles, crisantemos y hortensias. En 2025, el sector alcanzó exportaciones por 2.439,5 millones de dólares, con más de 344.000 toneladas enviadas al exterior.

Además, esta industria genera alrededor de 240.000 empleos directos e indirectos, de los cuales aproximadamente el 60 % son ocupados por mujeres, muchas de ellas madres cabeza de hogar.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que la respuesta de Colombia a Ecuador. Foto: MinCIT/Ricardo Báez

“Colombia no solo exporta flores, exporta calidad, confianza y oportunidades. Este es un sector que representa lo mejor del país: genera empleo, impulsa a miles de mujeres y conecta a nuestros territorios con el mundo. Desde el Gobierno del Progreso estamos comprometidos en fortalecer su competitividad”, afirmó la ministra Morales.

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En el marco del evento, destacaron que Colombia cuenta con una operación logística altamente eficiente: el 94 % de las exportaciones de flores se realiza por vía aérea, teniendo como principal punto de salida el Aeropuerto Internacional El Dorado, que concentra cerca del 80 % de la carga.

Los principales destinos de exportación son Estados Unidos (77 %), seguidos por Reino Unido, Japón, Canadá y los Países Bajos, además de otros mercados en crecimiento que reflejan la diversificación internacional del sector.