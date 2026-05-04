Empresas en Antioquia analizan la gobernanza de la inteligencia artificial en encuentro en Medellín

En Colombia, la inteligencia artificial avanza como motor de competitividad, y Antioquia se consolida como una de las regiones que más provecho obtiene de esta tecnología. En Medellín se realizó el evento ‘La IA aplicada a las organizaciones’ con directores de tecnología de sectores de energía, manufactura y alimentos, quienes compartieron aprendizajes y recomendaciones para su adopción.

El encuentro fue convocado por Colsof, dentro de su serie itinerante IT Talks, que pasó por Barranquilla, Cali y Bogotá. La iniciativa buscó espacio de transferencia para directores de tecnología interesados en la inteligencia artificial.

Según Gerardo González, gerente de negocios de Infraestructura y Consultoría en Ciberseguridad de Colsof, “el común denominador que hemos encontrado en esta serie de eventos es la necesidad de establecer la gobernanza de la IA, que permita, bajo un marco de referencia, implementar las estrategias de forma coherente, que no genere ningún tipo de riesgo para las compañías. Es muy importante sincronizar el trabajo de los equipos de IA con los de ciberseguridad y los encargados del manejo de los datos, buscando que este ecosistema de gobiernos sea más acertado en la implementación para definir las prioridades y establecer el retorno de la inversión de la IA, de tal manera que se pueda lograr un impacto importante al incorporar estas tecnologías al interior de las empresas”.

En el evento participaron Olga Lucía López, CIO de ISA; Alejandro Morales, de Haceb; y Julio César Martínez, de Nutresa.

Olga Lucía López habló sobre modelos de gobierno en el sector energético, en políticas, regulación y seguridad. Alejandro Morales expuso sobre IA y transformación digital, costos, cultura y talento. Julio César Martínez abordó desafíos de datos, herramientas, procesos y tecnologías.

La jornada en Medellín concluyó con la identificación de la inteligencia artificial como un componente que requiere integración entre tecnología, procesos y gestión organizacional.