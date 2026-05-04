Día de la Madre en Colombia: tres estilos de consumo definen las compras y dinamizan el comercio en 2026

En Colombia, el Día de la Madre es la segunda fecha más importante para el comercio nacional, solo superada por la temporada decembrina. Según Fenalco, esta celebración registra incrementos superiores al 60 % en sectores como moda, restaurantes y floristerías, además de más de cinco millones de transacciones digitales durante la semana previa.

El gasto también varía según el tipo de compra. En centros comerciales, el ticket promedio oscila entre $300.000 y $400.000 pesos durante el fin de semana de celebración, mientras que en espacios de moda puede alcanzar los $500.000 pesos, de acuerdo con Fruta Fresca Origin. Jaime López, CEO del retail, señaló que ropa y perfumería concentran el 30 % de las transacciones, seguidas por el calzado.

“A nivel de consumo, este año hemos visto tres perfiles de mamás muy claros que definen las ventas del sector: la urbana, la descomplicada y la sofisticada. Ellas, como consumidoras, buscan piezas que encajen con su día a día, enfocadas en opciones modernas, prácticas para estar cómodas y elegantes. Por ello, el éxito de esta temporada para nosotros es guiar a los hijos y esposos para que elijan sus regalos según cada estilo, teniendo en cuenta que el obsequio es una forma de reconocer la identidad de cada mujer”, explicó el directivo de Fruta Fresca Origin.

Según el experto, la madre urbana combina comodidad y estilo, con prendas de siluetas fluidas, cortes boxy, jorts y tonos oliva o terracota, además de fragancias acordes a su estilo.

La mamá descomplicada prioriza versatilidad y prendas básicas de alta calidad, con tenis de edición especial o gorras como opciones frecuentes.

Y la madre sofisticada se inclina por blazers, tonos neutros y vestidos vaporosos. “Un conjunto versátil de blusa y accesorios o un bolso estructurado serían el mejor regalo para una mamá con estilo sofisticado, pues se trata de piezas que quizás ella no compraría por sí misma, pero que reconocen su gusto por la excelencia”, concluyó López.