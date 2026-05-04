Crecimiento del mercado de prendas de compresión postparto impulsa demanda en Colombia

El mercado global de productos orientados a la recuperación tras el embarazo mantiene una tendencia de crecimiento que proyecta un valor de USD 3.900 millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,5 %. En Colombia, la línea postparto representa el 11 % del total de la comercialización de prendas de compresión, con un aumento del 18 % en el último año, según cifras de Entallarte.

Este comportamiento se relaciona con la normalización del autocuidado, el desarrollo de asesoría digital personalizada y condiciones clínicas específicas. En Bogotá, los nacimientos por cesárea alcanzaron el 44 % en 2025, de acuerdo con el Observatorio de Salud, lo que incrementa la demanda de productos asociados a la recuperación quirúrgica mediante compresión.

Tras el embarazo, el cuerpo atraviesa un proceso de reajuste en el que la musculatura abdominal y la zona lumbar presentan debilidad temporal. En ese contexto, las prendas de compresión graduables se utilizan para reducir la sensación de vacío abdominal, apoyar la postura y facilitar la movilidad en actividades cotidianas y en etapas de recuperación postquirúrgica.

“Hoy, la mujer busca herramientas que le brinden seguridad y comodidad mientras su cuerpo sana. En el mercado colombiano, donde la cultura de los procedimientos estéticos y el cuidado postquirúrgico es muy madura, el soporte postparto se ha integrado como un paso natural y respetuoso dentro de la maternidad. No se trata de imponer un estándar de belleza, sino de ofrecer una estructura que devuelva la confianza física en el día a día”, explica Leidy Grisales, CEO de Entallarte.

La industria ha incorporado materiales con mayor nivel de ajuste y transpirabilidad, además de sistemas de broches y cremalleras que permiten la adaptación progresiva de las prendas. Estas características buscan responder a las variaciones físicas durante la recuperación.

Según la compañía, la proyección para 2026 indica una mayor consolidación del canal digital y del acompañamiento en la elección de tallas como factor diferenciador en el mercado.