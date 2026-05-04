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Crecimiento del mercado de prendas de compresión postparto impulsa demanda en Colombia

El sector de productos de recuperación tras el embarazo proyecta expansión global hacia 2030, mientras en Colombia aumenta la participación de la línea postparto dentro de las prendas de compresión.

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Redacción Semana
4 de mayo de 2026 a las 8:10 a. m.
Crece la demanda de prendas de compresión postparto en Colombia y en el mercado global.
Crece la demanda de prendas de compresión postparto en Colombia y en el mercado global. Foto: Suministrada / API

El mercado global de productos orientados a la recuperación tras el embarazo mantiene una tendencia de crecimiento que proyecta un valor de USD 3.900 millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,5 %. En Colombia, la línea postparto representa el 11 % del total de la comercialización de prendas de compresión, con un aumento del 18 % en el último año, según cifras de Entallarte.

Este comportamiento se relaciona con la normalización del autocuidado, el desarrollo de asesoría digital personalizada y condiciones clínicas específicas. En Bogotá, los nacimientos por cesárea alcanzaron el 44 % en 2025, de acuerdo con el Observatorio de Salud, lo que incrementa la demanda de productos asociados a la recuperación quirúrgica mediante compresión.

Tras el embarazo, el cuerpo atraviesa un proceso de reajuste en el que la musculatura abdominal y la zona lumbar presentan debilidad temporal. En ese contexto, las prendas de compresión graduables se utilizan para reducir la sensación de vacío abdominal, apoyar la postura y facilitar la movilidad en actividades cotidianas y en etapas de recuperación postquirúrgica.

Hoy, la mujer busca herramientas que le brinden seguridad y comodidad mientras su cuerpo sana. En el mercado colombiano, donde la cultura de los procedimientos estéticos y el cuidado postquirúrgico es muy madura, el soporte postparto se ha integrado como un paso natural y respetuoso dentro de la maternidad. No se trata de imponer un estándar de belleza, sino de ofrecer una estructura que devuelva la confianza física en el día a día”, explica Leidy Grisales, CEO de Entallarte.

La industria ha incorporado materiales con mayor nivel de ajuste y transpirabilidad, además de sistemas de broches y cremalleras que permiten la adaptación progresiva de las prendas. Estas características buscan responder a las variaciones físicas durante la recuperación.

Según la compañía, la proyección para 2026 indica una mayor consolidación del canal digital y del acompañamiento en la elección de tallas como factor diferenciador en el mercado.

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