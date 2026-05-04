Más que llegar al poder: la verdadera fuerza del liderazgo femenino

Durante años hablar de liderazgo femenino parecía imposible o se reducía a que más mujeres llegaran a posiciones de poder. Y sí, abrir espacios ha sido necesario y una gran victoria. Ha sido una conquista importante. Sin embargo, limitar la conversación únicamente al acceso a los cargos es quedarse en la superficie de un problema mucho más profundo.

No basta con contar cuántas mujeres se sientan en una mesa con toma de decisiones si esa mesa sigue funcionando bajo la misma lógica de siempre. No basta con celebrar nombramientos femeninos si, para ser aceptadas, muchas mujeres todavía sienten que deben endurecerse, desconectarse de sí mismas o replicar modelos de liderazgo que no transforman. Cambiar los nombres no siempre cambia la cultura.

Ese es, para mí, el verdadero punto de discusión: el liderazgo femenino no debería medirse solo por la cantidad de mujeres que ascienden, sino por la calidad de la transformación que producen cuando logran liderar.

Porque liderar no es ocupar una silla, sino transformar el entorno. Es marcar la forma en que se decide, se conversa, se resuelven los conflictos, se construyen equipos y se ejerce el poder. Y cuando una mujer lidera desde la conciencia, la coherencia y la visión, no solo administra funciones: reordena y cambia la cultura.

El problema es que durante mucho tiempo se validó una idea muy limitada del poder. Se premió la dureza por encima de la sensibilidad, la imposición por encima de la escucha, la velocidad por encima de la profundidad, y la autoridad entendida como distancia, no como influencia y coherencia. En ese modelo, muchas mujeres entraron a competir en desventaja, no por falta de capacidad, sino porque el liderazgo se definió con códigos que no necesariamente representaban toda su esencia.

Pero el liderazgo femenino, cuando es auténtico, trae algo distinto. No porque las mujeres sean moralmente superiores ni porque exista una manera única de liderar por ser mujer, sino porque muchas han desarrollado capacidades históricamente subestimadas y, sin embargo, profundamente necesarias para el mundo actual: la mirada integral, la intuición, la capacidad de sostener en medio de la crisis, la lectura emocional de los entornos, la construcción de vínculos, la firmeza con humanidad y la visión de corto mediano y largo plazo.

Hoy las organizaciones, las instituciones y las familias no necesitan figuras de poder que griten más duro o que generen más riqueza. Necesitan líderes que sepan generar confianza, tomar decisiones difíciles sin perder humanidad, alinear personas sin destruirlas y construir resultados sin perder el sentido. Ahí el liderazgo femenino tiene una oportunidad inmensa: no la de encajar en el sistema tal como está, sino la de ayudar a redefinirlo y a fortalecerlo.

Por eso me preocupa cuando la conversación sobre equidad se vuelve solo una discusión de cifras, cuotas o representación simbólica. Claro que la representación importa. Pero una mujer en un alto cargo que reproduce maltrato, desconexión, incoherencia o autoritarismo no está elevando el liderazgo femenino; apenas está confirmando que cambiar de rostro no siempre implica cambiar el fondo.

El verdadero liderazgo femenino no consiste en llegar para demostrar que puede hacer lo mismo que hicieron otros. Consiste en llegar para demostrar que también se puede liderar de otra forma: con estructura, exigencia, y lo más importante, sin renunciar a la conciencia, al criterio humano y a la capacidad de transformar desde adentro.

La sociedad necesita mujeres líderes que no sean sólo para equilibrar estadísticas. Las necesita porque hay una forma de liderazgo que puede sanar dinámicas rotas, humanizar culturas agotadas y devolver profundidad a espacios que se volvieron puramente funcionales. Las necesita porque el poder, cuando se ejerce con propósito, no solo dirige: inspira, ordena y deja huella.

Tal vez la conversación ya no debería ser cuántas mujeres llegan arriba. Tal vez la pregunta más importante sea qué tipo de liderazgo emerge cuando una mujer no solo conquista un cargo, sino que decide ejercerlo con identidad, humanidad, valentía y verdad.

Porque cuando eso ocurre, no solo cambia su destino, también se transforma su entorno y las vidas a su alrededor.

Paula Andrea Restrepo Giraldo es cofundadora de Sigmacore