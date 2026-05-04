El peso invisible de liderar siendo mujer

Nos enseñaron a ser fuertes… pero no nos dijeron lo que realmente cuesta liderar siendo mujer.

Hay una idea que se repite todo el tiempo: que las mujeres podemos con todo. Y sí, podemos. Pero casi nadie habla de lo que eso realmente implica.

Porque liderar, cuando eres mujer, no es solo ocupar un cargo o dirigir una empresa. Es sostener múltiples mundos al mismo tiempo… sin que ninguno se caiga.

Durante mucho tiempo creí que liderar significaba tener respuestas, mostrar seguridad, no dudar. Pero la realidad es mucho más humana… y también mucho más exigente.

Liderar es levantarte con incertidumbre y, aun así, tomar decisiones. Es sentarte frente a un proveedor a negociar, aunque no te sientas completamente preparada. Es hablar con un cliente difícil manteniendo la calma… mientras por dentro todo se mueve. Es, muchas veces, aprender sobre la marcha.

Y en ese proceso hay algo que nos cuesta más de lo que quisiéramos admitir: delegar.

Delegar no es simplemente asignar tareas. Delegar es confiar. Y confiar implica soltar el control.

Ahí es donde muchas fallamos, no por incapacidad, sino por costumbre. Porque nos enseñaron a hacernos cargo de todo: de los detalles, de los errores, de lo urgente, de lo invisible. Creemos que, si no lo hacemos nosotras, no va a salir bien. Y, sin darnos cuenta, terminamos cargando más de lo necesario.

Pero liderar no es hacerlo todo. Es construir un equipo que pueda responder contigo. Es entender que tu valor no está en la cantidad de tareas que ejecutas, sino en la capacidad de guiar, formar y confiar.

Con el tiempo entendí que el liderazgo no se trata de imponer, sino de servir. Cuando el servicio se vuelve prioridad, cambia la perspectiva. Dejas de ver a tus clientes como números y empiezas a verlos como personas. Dejas de exigir resultados sin contexto y comienzas a entender procesos. Dejas de controlar y empiezas a acompañar.

Y eso lo transforma todo.

Porque un equipo bien liderado no es el que más obedece… es el que más entiende el propósito.

Ser mujer líder no termina cuando sales del trabajo. Continúa en casa, en las decisiones diarias, en las conversaciones difíciles, en la forma en que sostienes a otros, incluso cuando tú también necesitas sostenerte.

Lideramos en la empresa, pero también en el hogar y en nuestro entorno. Y lo hacemos muchas veces sin dimensionar el peso que eso tiene.

Por eso es importante decirlo con claridad: no tienes que poder con todo. No tienes que hacerlo perfecto. No tienes que demostrar fortaleza todo el tiempo.

Puedes aprender. Puedes equivocarte. Puedes apoyarte en otros. Eso también es liderar.

¿Sientes que lo que tienes sobre los hombros es demasiado? Detente un momento. No para rendirte, sino para reconocer todo lo que ya has sostenido. Y luego sigue. No con todas las respuestas, sino con la decisión de avanzar.

Porque el liderazgo no nace de la perfección… nace del compromiso. Del compromiso contigo, con lo que construyes y con las personas que dependen de ti.

Y, aunque muchas veces no lo parezca, ya estás haciendo más de lo que crees.

Martha Porras, gerente de Gusmar Lácteos