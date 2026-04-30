La sobrecarga femenina que seguimos llamando fortaleza

No nacimos para sostenerlo todo. Pero así nos enseñaron a vivir.

Ser mujer, en muchos casos, se ha convertido en una carga silenciosa que pocas veces se nombra con la claridad que merece.

Una carga que no siempre es visible, pero que se acumula en el cuerpo, en la mente y en las emociones hasta desgastar.

Se espera que seamos eficientes en el trabajo, resolutivas, organizadas y productivas. Que destaquemos, que cumplamos, que nunca fallemos.

Pero, al mismo tiempo, se espera que sostengamos el hogar: que seamos madres presentes, hijas disponibles, hermanas incondicionales, parejas comprensivas y cuidadoras permanentes.

Y, además, que seamos el soporte emocional de todos.

Escuchamos, contenemos, acompañamos, mediamos.

Estamos para los demás, casi siempre.

Pero rara vez alguien se pregunta si nosotras también necesitamos ser sostenidas.

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Ese es el punto crítico que, como sociedad, seguimos ignorando.

Porque lo que hoy muchas mujeres están viviendo no es fortaleza: es sobrecarga.

No es entrega consciente: es desgaste normalizado.

No es amor: es una forma silenciosa de abandono propio.

Hemos construido un modelo en el que la mujer vale por lo que resuelve, por lo que soporta, por lo que es capaz de sostener sin quebrarse.

Y en ese modelo, el cansancio no tiene espacio, la vulnerabilidad se interpreta como debilidad y pedir ayuda sigue siendo, para muchas, casi un acto prohibido.

El resultado es evidente, aunque poco discutido: mujeres agotadas emocionalmente, saturadas mentalmente y desconectadas de sí mismas.

Mujeres que funcionan, pero no necesariamente están bien.

Mujeres que cumplen todos sus roles, pero a un costo interno altísimo.

Y lo más preocupante es que muchas ni siquiera se dan permiso para reconocerlo.

Porque sienten que, si se detienen, todo se cae.

Que, si no están, el hogar se desordena, la familia se desestabiliza y el entorno pierde su equilibrio.

Y entonces siguen.

Siguen incluso cuando están cansadas.

Siguen incluso cuando, por dentro, se están rompiendo.

Esto no es sostenible.

Y tampoco debería ser aceptable.

No podemos seguir romantizando la sobrecarga femenina como si fuera una virtud.

No podemos seguir celebrando el sacrificio como si fuera sinónimo de amor.

Y no podemos seguir esperando que las mujeres lo den todo sin preguntarnos qué están recibiendo a cambio.

Aquí es donde se necesita un cambio real.

Y ese cambio empieza por una decisión individual, pero también por una acción colectiva.

Las mujeres necesitan —y merecen— espacios donde puedan ser escuchadas sin juicio, donde puedan mostrarse vulnerables sin ser cuestionadas, donde no tengan que demostrar nada para ser validadas.

Necesitan redes reales de apoyo, no discursos vacíos de empoderamiento.

Necesitamos construir comunidad.

No desde la competencia, ni desde la comparación, ni desde la desconfianza que durante años nos ha separado.

Sino desde el reconocimiento: estamos viviendo cargas similares y podemos sostenernos entre nosotras de una manera distinta.

Porque cuando una mujer se guarda lo que siente, se desgasta.

Pero cuando una mujer se expresa, se reconoce y se permite ser sostenida, se fortalece.

Y cuando muchas mujeres empiezan a hacer eso al mismo tiempo, el impacto deja de ser individual y se vuelve social.

Por eso, esta no es solo una reflexión.

Es una invitación directa.

A que empecemos a hablarnos con honestidad.

A que dejemos de fingir que todo está bien cuando no lo está.

A que creemos espacios reales de conversación, de escucha y de apoyo entre mujeres.

A que dejemos de competir y empecemos a acompañarnos.

Pero también es una invitación a poner límites.

A cuestionar los roles que hemos asumido sin preguntarnos si realmente queremos sostenerlos.

A reconocer que no todo nos corresponde.

Y que cuidarnos no es egoísmo, es responsabilidad.

Si las mujeres han sido históricamente el soporte emocional de los hogares y de la sociedad, entonces es momento de preguntarnos:

¿Quién está sosteniendo a las mujeres?

Porque una mujer agotada difícilmente puede construir bienestar.

Pero una mujer sostenida, consciente y en equilibrio, tiene el poder de transformar no solo su vida, sino su entorno.

Tal vez el cambio que tanto buscamos no está en hacer más, sino en dejar de hacerlo todo solas.

Ana María Beltrán, directora ejecutiva de Corporación Lenguaje Ciudadano