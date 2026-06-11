El legado nace de la disciplina, no de la indignación en redes sociales

En Colombia, cuando hablamos de juventud, hablamos de fuerza, de ímpetu, de esa convicción testaruda de que el mundo puede ser distinto. Es una promesa hermosa, y por momentos la veo cumplirse. Pero llevo un tiempo con una inquietud que no logro responder: ¿y si toda esa energía se está gastando en aparecer, y no en avanzar?

Escribo esto desde un lugar muy concreto. Soy una mujer que sabe lo que es no tener. Vengo de entornos hostiles, de la dificultad como paisaje cotidiano, de lugares donde lo más fácil habría sido rendirse o culpar al mundo. Y aprendí, a los golpes, una verdad: la única forma en que logré aportar algo a los demás fue el día en que decidí transformar mi propia vida. Lo hice con la única herramienta que no me podían quitar: la educación. No salí de la dificultad gritándole; salí estudiando, construyendo en silencio un piso firme bajo mis pies. Por eso me atrevo a hablar de lo que veo.

No lo digo desde la nostalgia del adulto que desconfía de los que vienen detrás. Lo digo desde las cifras. Mientras una parte de nuestros jóvenes se prepara para cambiar el país, otra parte libra batallas mucho más íntimas.

Estudios recientes de la Universidad Javeriana muestran que uno de cada cuatro estudiantes de séptimo a once ya probó el cigarrillo electrónico, y la prevalencia de vapeo llega al 18,6 por ciento entre los 12 y los 24 años. Casi la mitad de los universitarios ha probado alguna sustancia psicoactiva, y el consumo de marihuana pasó del 11,3 por ciento en 2009 al 26,7 por ciento en 2024.

Pero el dato más difícil es otro. El Instituto Nacional de Salud corroboró que hasta octubre de 2025 se notificaron 13.429 posibles intentos de suicidio en menores de 19 años, el 73 por ciento en mujeres. Cerca del 30 por ciento de los adolescentes presenta síntomas de ansiedad y uno de cada cinco, señales de depresión.

Los mismos estudios que miden la angustia juvenil señalan que la sobreexposición a información sin filtros aumenta su vulnerabilidad. No es coincidencia. Es una correlación. La vida real late debajo de los hilos de redes, tras ‘stories’ indignadas que duran veinticuatro horas y desaparecen. La visibilidad promete impacto y, con demasiada frecuencia, entrega ansiedad.

Aquí está el nudo del asunto, hemos confundido visibilizarnos con transformarnos. Es más fácil pronunciarse sobre la pobreza del país en publicaciones con fecha de caducidad, que dar la pelea por salir de la propia. Es más cómodo tomar partido en la moda del ‘estar a favor de o en contra de’, que construir en silencio, sin aplausos y con un propósito que nos sostenga.

Pienso en quienes admiramos y pongo a prueba la idea. A Karol G le dijeron que el reguetón no era terreno para mujeres, una disquera le cerró la puerta y su padre llegó a vender el carro para sostener un sueño que el mundo no veía; si se hubiera quedado en el ruido, demostrándole algo a quien la rechazaba, hoy no existiría la artista que llena estadios. Y la lista es larga, ¿qué habría sido de artistas como Michael Jackson o Juan Gabriel que conocieron el abandono y la pobreza antes que los escenarios?; ¿de un Cristiano Ronaldo si se hubieran paralizado por lo que opinaban de él? Todos enfrentaron crítica y burla. Ninguno cambió el mundo discutiendo con sus críticos, lo cambiaron haciendo primero algo por sí mismos. El legado no nació de la indignación, sino de la disciplina.

Y antes de que esto suene a sermón, déjenme hacerles la pregunta a los padres: ¿Les enseñamos a nuestros hijos que cambiar el mundo empieza por cambiar la propia vida, o les vendimos la idea de que basta con indignarse fuerte y a tiempo? Sospecho que en algún punto fallamos en transmitir lo más simple, que es sacar a la propia familia adelante, cuidar el propio cuerpo, sostener un vínculo sano, leer algo más exigente que un titular, no son metas menores frente a las grandes causas. Son, de hecho, la única forma honesta de empezar.

Así que les dejo apenas unas reflexiones, no como reproche sino como espejo. ¿Cuántos de nuestros jóvenes dedican horas a entender de verdad, y no solo a reaccionar? ¿Cuántos hacen algo concreto por su familia? ¿Cuántos construyen, con educación y disciplina, un propósito que sobreviva a la próxima tendencia? Yo salí de la dificultad por esa puerta, y sé que sigue abierta. Por eso la frase que quiero dejarles y que genere recordación es que “nadie puede cambiar el mundo si no es capaz de cambiar su propia vida”.

Ana Ibarra, fundadora y CEO del Grupo Axir