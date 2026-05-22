La falta de oportunidades impulsa la intención de migrar entre trabajadores colombianos

La incertidumbre económica y laboral sigue marcando las expectativas de millones de trabajadores colombianos en medio del ambiente político previo al cambio de gobierno.

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Un reciente estudio de Buk reveló que el 69% de las personas en Colombia ha considerado o planea migrar al extranjero debido a la falta de oportunidades laborales y a la percepción de estancamiento económico en el país.

El informe evidencia un creciente escepticismo frente al panorama económico de corto plazo. Apenas el 31% de los encuestados afirma con convicción que planea permanecer en Colombia, mientras buena parte de los trabajadores mantiene dudas sobre empleo, salarios y estabilidad económica durante los próximos años.

Las preocupaciones están especialmente relacionadas con el mercado laboral. El 55% considera poco probable que el próximo gobierno logre reducir efectivamente el desempleo y mejorar los niveles de seguridad, mientras un 52% cree que conseguir trabajo seguirá siendo igual de difícil durante los próximos 12 meses.

El pesimismo también aparece reflejado en las expectativas salariales. Según el estudio, el 72% de los trabajadores proyecta que sus ingresos permanecerán estancados durante el primer año del nuevo gobierno y únicamente un 18% espera aumentos salariales.

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La percepción es aún más marcada entre las mujeres: solo el 13,1% considera posible un incremento salarial, frente al 24,5% de los hombres.

El ambiente político empieza a generar tensiones dentro de los espacios laborales. Foto: Buk

Uno de los hallazgos más llamativos es el cambio generacional alrededor de la intención de migrar. Contrario a la percepción tradicional, la Generación X, personas entre 45 y 60 años, registra la mayor intención efectiva de salida del país, con un 26% planeando activamente migrar.

Entre tanto, la Generación Z aparece como la más indecisa: el 40% de los menores de 28 años aún no define si permanecerá o buscará oportunidades en el exterior.

Las prioridades laborales también cambian según la edad. Entre los jóvenes de la Generación Z, el 39% considera que el principal reto es el acceso al primer empleo.

Los millennials concentran sus preocupaciones en la formalización laboral y la reducción de contratos por prestación de servicios (45%), mientras la Generación X prioriza temas relacionados con salud y pensiones (36%).

A nivel regional, Cundinamarca aparece como el departamento más optimista, con un 55 % de personas que espera mejoras económicas, mientras Atlántico refleja posiciones más divididas entre optimismo y pesimismo.

También mostró cómo el ambiente político empieza a impactar la convivencia laboral. Aunque el 41% afirma hablar abiertamente de política en el trabajo, un 39% evita completamente estas conversaciones para no generar conflictos internos.

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Además, el 72% considera que las empresas deberían promover espacios neutrales de información sobre temas económicos y políticos.

Las cifras reflejan cómo la incertidumbre laboral, el costo de vida y la percepción de pocas oportunidades continúan alimentando entre muchos trabajadores la idea de construir su futuro fuera del país.