Dólar para este 22 de mayo en las casas de cambio: oportunidad para comprar barato

Aunque el precio oficial del dólar en cada jornada lo registra la Bolsa de Valores de Colombia una vez abre el mercado, lo que ocurre hacia las 8 de la mañana, en las casas de cambio se negocia la divisa en valores diferentes, pues ellas, de alguna manera, intentan competir ofreciendo sus propios precios.

La moneda estadounidense ha tenido una tendencia a la baja en Colombia, debido a una combinación de circunstancias, tanto nacionales como externas, que fortalecen el peso colombiano. No hay que olvidar que la moneda local se aprecia cuando el dólar se ve afectado por coyunturas como los conflictos bélicos o los mensajes que salen de la Casa Blanca en Estados Unidos.

Lo cierto es que el dólar, para este viernes 22 de mayo, sigue por debajo de los 4000 pesos y en las casas de cambio, si los ciudadanos requieren comprar, les venden a 3.714,80 pesos en promedio.

La Tasa Representativa del Mercado-TRM para la jornada de este viernes 22 de mayo se ubica en 3.701,37 pesos, luego de que en el día anterior perdiera 29 pesos, en línea con esa senda a la baja que ha tenido la moneda en el país.

Aún así, no se puede perder de vista que la divisa es afectada por muchas variables, tanto internas como externas. En particular, coyunturas globales generan expectativas, y en especial, las próximas decisiones que tomará la Reserva Federal de Estados Unidos, con las tasas de interés en el país del norte. Ello, porque los inversionistas mueves sus recursos hacia donde ven mejores rentabilidades.

Reserva federal Foto: Getty Images

En la cancha local, entre tanto, la polémica tasa de interés del Banco de la República, en niveles del 11,25 %, vuelve más atractivas las inversiones en pesos, lo que ayuda a mantener el dólar por debajo de los 4.000 pesos, donde ha estado desde hace ya un largo tiempo.

Dólar en elecciones: ¿hacia arriba o hacia abajo? Escenarios, dependiendo de quién resulte ganador

Igualmente el entorno electoral también aporta algo de presión al dólar. Sin embargo, las definiciones en las urnas serán definitivas para el rumbo que tomará el dólar frente al peso colombiano.

Pero definitivamente, una de las variables que pesa en la actualidad, para el dólar, es el petróleo, sumido en las garras del conflicto en Oriente Medio, donde permanece cerrado el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 30 % del petróleo hacia el mundo.

Viene la reunión de la junta de BanRepública

Para la semana entrante está prevista la reunión de la junta del Banco de la República, la cual no tendrá decisión, según el cronograma establecido.

En ese contexto, el dólar en Colombia podría tener una semana más, navegando en la estabilidad, para luego quedar en manos de lo que suceda el domingo 31 de mayo.