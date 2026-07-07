Inflación al alza. Dane reveló que en junio de 2026 fue de 6,14 %

Después de haber permanecido por un largo tiempo en los alrededores del 5 %, la inflación en Colombia subió por encima del 6 %, y hasta superó los pronósticos que tenían los analistas que participan en la encuesta el Banco de la República, en la que le apostaron a rangos de entre 6,06 % y 6,13 %.

Según los datos presentados por Piedad Urdinola, directora del Dane, en el sexto mes del año el indicador anual fue de 6,14 %, una escalada visible teniendo en cuenta que en igual mes del 2025 la cifra era de 4,82 %.

Aunque fue el alojamiento el componente de mayor variación, los alimentos tuvieron mucho que ver en el mayor costo de vida para los hogares. Esta categoría de la canasta básica de consumo registró una variación de 6,83 %, impulsada por los precios de la carne y otros productos de primera necesidad, como la papa.

Inflación en junio de 2026 Foto: Dane / Informe

El corrientazo, disparado

En línea con el encarecimiento de los alimentos, a la cabeza de los segmentos que mayor variación tuvieron en junio estuvo el de Restaurantes y hoteles, con una inflación de 9,59 %. En la lista que el Dane denomina subclases, la delantera la lleva la comida en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, lo que se conoce coloquialmente como corrientazo, que evidenció un alza para los usuarios, con una inflación de 9,75 %

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Otros costos que son indispensables para las familias colombianas, como la Salud, también presentaron variaciones por encima de la inflación total nacional. En ese componente, el resultado fue de 8,39 %, en parte, porque muchos ciudadanos están asumiendo la compra de medicamentos y otros servicios, en medio de una crisis del sector.

Igualmente, la Educación también registró un IPC más allá del promedio de inflación nacional, al mostrar una variación de 7,57 %; mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco subieron en un 7,02 %.

Piedad Urdinola, directora del Dane Foto: Dane / Youtube

Una de las preocupaciones que expresó el Banco de la República, cuando sustentó la decisión de aplicar una política monetaria contractiva, debido a que las señales indicaban que la inflación iba a seguir al alza, es que el costo de los alimentos no incluía aún el efecto del Fenómeno de El Niño, por lo cual, este indicador que le pasa factura al consumo de los hogares, podría seguir su tendencia en los próximos meses.

María Alejandra Martínez, jefe de investigaciones económicas de Acciones y Valores, manifestó que con este resultado se completan 4 meses de aceleración de la inflación y la convergencia hacia el rango meta que tiene el Emisor se hace cada vez más difícil, principalmente en un escenario en el que hay presiones inflacionarias a la vista, provenientes del evento climático, y la indexación del Salario Mínimo a los costos de los servicios sigue presente.

Corrientazo, uno de los afectados por la presión inflacionaria sobre los alimentos. Foto: istock

La inflación mensual sorprendió al alza

Para el mes de junio, los analistas esperaban en promedio que la inflación fuera de 0,34 % y el indicador se trepó hasta el 0,39 %, mientras que en igual mes del año anterior el dato era de 0,10 %.

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También fueron los alimentos lo que pesó fuertemente para que se diera el indicador. La inflación para este componente fue casi del doble del resultado nacional mensual: 0,67 %.

Según explicó la directora del Dane, productos como la papa, la cebolla, la leche, el arroz, las frutas frescas y la carne de res, se ubican entre las que mayores variaciones tuvieron en su precio.

Por el contrario, lo que restó al indicador total fue la carne de cerdo y los plátanos.

En el segmento de bienes y servicios, hay que destacar el gasto que están teniendo los hogares en productos de limpieza y en jabones para el aseo personal, ya que se elaboran con insumos petroquímicos, que están resultando afectados por la volatilidad en el precio del petróleo, debido al conflicto en Oriente Medio.

La ciudad más cara

Si la inflación nacional en junio, certificada por el Dane, fue de 0,39 %, la de la ciudad con mayor variación: Neiva, fue de 0,69 %. Entre tanto, en la que se registró un menor cambio en el indicador fue Montería, con 0,03 %. En el caso de Bogotá, el Índice de Precios al Consumidor estuvo cerca del promedio del país, con un 0,38 %.