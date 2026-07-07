Costo de vida en las principales ciudades del país tras la revelación del IPC de junio; así subieron y bajaron los gastos

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó este martes, 7 de julio, la cifra de la inflación de junio de 2026, uno de los indicadores clave del país, que permite conocer a fondo el estado de la economía nacional.

Inflación al alza. Dane reveló que en junio de 2026 fue de 6,14 %

En esta ocasión, la cifra entregada estuvo por encima de lo esperado por los expertos, con 6.14%.

Bucaramanga continúa en el primer lugar de las ciudades con mayor alza de los precios, desplazando a Pereira, que se había mantenido liderando.

Inflación de junio de 2026. Foto: Dane

El mismo se estima por medio del Índice de Precios al Consumidor, que es un indicador que muestra la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con el período base.

IPC por ciudades en 2026

Según los informes de los principales sectores, estos mostraron un comportamiento al alza en el sexto mes del año, al compararse con junio de 2025.

IPC por ciudades, junio 2026. Foto: Dane

Bucaramanga fue la ciudad que registró la mayor inflación anual, con 7,05 %. Le siguieron Pereira y Medellín, ambas con una variación de 6,98 %. En cuarto lugar se ubicó Cali, con 6,70 %, seguida de Armenia, con 6,59 %. Por su parte, el promedio nacional se situó en 6,14 %.

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En contraste, Riohacha presentó la menor variación anual del IPC, con 3,35 %. Le siguieron Santa Marta, con 4,49 %; Valledupar, con 4,80 %; y Pasto, con 4,81 %, ubicándose entre las ciudades con el menor impacto de la inflación en el país.

El informe tiene en cuenta los sistemas de transporte de cada ciudad, los productos con mayor demanda y la variación en los sectores y subsectores de cada uno de los territorios.

El informe entregado por la entidad se da tras una recolección de datos en 38 ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Pasto, Cúcuta, Cartagena, Neiva, Montería, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, Ibagué y un agregado nacional comprendido por las ciudades de Yopal, Inírida, Puerto Carreño, Arauca, Leticia, Mitú, San José del Guaviare, San Andrés de Tumaco, Buenaventura, Barrancabermeja, Rionegro, Quibdó, San Andrés y Mocoa.